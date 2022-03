"Se va con Federico Gutiérrez": María Fernanda Cabal sobre participación de Duque

La confesión del presidente Iván Duque sobre su participación en las consultas de coaliciones no generó sorpresa, pero sí un revolcón en el Centro Democrático, que desde hace semanas está escindido por el apoyo de miembros de su colectividad a otros candidatos distintos a Óscar Iván Zuluaga. En ese contexto, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, piensa abiertamente que el mandatario está con Federico Gutiérrez.



Desde hace semanas se ha dicho que el presidente y su Ministerio del Interior han venido impulsando al candidato paisa, por encima del oficial de su partido. En ese contexto, la congresista poco cercana a Duque le dijo a El Colombiano que a “Óscar Iván Zuluaga lo usaron” para sacarla de la carrera –ella perdió en la consulta interna del partido contra él– y que ahora “Duque se va con Federico Gutiérrez”. Y es que el mandatario impulsó la inclusión de Zuluaga en el Equipo por Colombia y no le habría gustado la decisión definitiva de no hacer parte de la coalición.

Cabal, quien recibió una oferta de Alejandro Char para ser su vicepresidenta, promovió que a los integrantes del partido los dejaran votar en las consultas para llevar el caudal de votos de la derecha a las urnas el 13 de marzo.



David Barguil, el exalcalde paisa y “Fico” tienen apoyos de miembros de la colectividad y ahora, con la inminente libertad que entregaría el partido, sus votos posiblemente irían a la coalición del Equipo por Colombia, la que reúne a los candidatos con mayor cercanía ideológica con el Centro Democrático.