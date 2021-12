Se hundió reforma que recortaba en un mes el periodo de vacaciones del Congreso

La reforma constitucional que recortaba en un mes el periodo de vaciones del Congreso de la República se hundió este jueves, en el último momento, debido a que no tuvo quórum en la plenaria del Senado de la República.



La iniciativa, estaba en su octava y última votación, y por ser reforma a la Carta Política no se permite que se discuta la misma en sesiones extraordinarias, las cuales el gobierno las convocó entre el 17 y el 23 de diciembre para discutir dos proyectos, el que reforma la ley de seguridad ciudadana para hacer fuertes las penas a los reincidentes, como también el proyecto de Bogotá Región.



Este proyecto de enmienda constitucional buscaba recortar en un mes las vacaciones de los congresistas, para comenzar las sesiones el 16 de febrero y no el 16 de marzo. La iniciativa estaba en el punto 10 de la sesión y previo estaba una reforma sobre Puerto Colombia, también reforma constitucional, pero se hundió porque estaban presentes en la sesión menos de 50 senadores y se requerían más de 60 para aprobar el proyecto.

El autor del proyecto, representante Gabriel Santos, aseguró que “es realmente lamentable, el Senado de la República le dio hoy la espalda al país, un proyecto que no venía de ningún partido, era una iniciativa de de todos los congresistas de la Comisión Primera de la Cámara y era el sentir de la ciudadanía que era que los congresistas dejaran de tener esos privilegios”.



Incluso sostuvo que “se vienen una elecciones, ojalá la ciudadanía que al momento de renovar el congreso se escoja personas decentes, personas que tengan los intereses de la ciudadanía en mente y sobretodo que quieran regularse, espero que este sea el último mal mensaje que envía una clase política en un desprestigio en el país”.



Para Santos “la politiquería destruye el trabajo de todo un año en 30 segundos, pero nos vamos a presentar de nuevo la iniciativa, es un compromiso y es el convencimiento de trabajar por la ciudadanía que nos eligió y no por los poderosos que llegan al Congreso a servirse a si mismos”.



Por su parte la primer vicepresidente del Senado, Maritza Martínez, sostuvo que “es un acontecimiento que nos entristece, creíamos que este acto legislativo culminara su trámite y se convirtiera en una realidad, pero talvez el día pero no se logró el quórum”.



El senador Guillermo García Realpe, al respecto sostuvo que “siempre me manifesté a favor del recorte del periodo de vacaciones del Congreso de la República, lamento una falta de liderazgo del gobierno nacional pero también del compromiso de la directiva del Senado que no haya pasado este proyecto”.



El ministro del Interior, Daniel Palacios, sobre el hundimiento manifestó que “ese era un proyecto de iniciativa parlamentaria, estaba en trámite, tenemos entendido que era el último debate y si fuese aprobado entraría en vigencia a partir de la otra legislatura”.

Las extras

El ministro del Interior, Daniel Palacios, aseguró que se convocó a extras al Congreso del 17 al 23 de diciembre “para que se encargue de darle trámite legislativo a dos importantes proyectos, el de fortalecimiento de la seguridad ciudadana y el de Bogotá región, ambos proyectos fueron tramitados con mensaje de urgencia por el gobierno, ya fueron aprobados en comisiones primeras conjuntas, esperamos que ambos sean aprobados”.



Al hacer un balance Palacios sostuvo que en esta legislatura se logró aprobar al menos 20 leyes, y destacó que pasó a la sanción presidencial el referente al de acción climática como tambiél el de moralización o anticorrupción con la eliminación del artículo polémico de censura a los medios.



Destacó además las dos leyes sobre la Policía Nacional, el del código disciplinario y el de la carrera policial, que va para la sanción presidencial, en donde se establecen unos estándares y calificación de competencias de los policías y se mejoran los beneficios económicos para los policías.