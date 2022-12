¿Se enreda la navidad de la 'primera línea'? El decreto que firma su libertad aún no está listo

Todavía no está listo el decreto presidencial que dejaría claras las reglas del juego en cuanto al regalo de navidad que les quiere dar el presidente Gustavo Petro a los capturados de la Primera Línea: un boleto a la libertad. ¿Se los embolató?



Hasta ahora se sabe que el Gobierno quiere sustentar esa decisión en el artículo quinto de Ley de Orden Público, específicamente bajo el nombramiento de “gestores de paz”, una figura que cobija a grupos armados ilegales.



Pero es precisamente ahí donde se comienza a enredar la pita, porque la Primera Línea no se ha conformado como un grupo armado al margen de la ley, sino como uno de protesta durante el estallido social del 2021. Pese a ello, ya hay 9 condenados y por lo menos 171 imputados por delitos que van desde terrorismo, tortura y homicidio.



“Los gestores de paz son una figura que se ha utilizado en diferentes gobiernos como en el caso de alias Karina, quien pertenecía a la guerrilla de las Farc; no es una novedad, pero en este caso es complejo porque meter a los de la Primera Línea sería muy reforzado, hay una desproporción en cuanto a la interpretación de grupo armado ilegal”, explicó Esteban Manco, docente y abogado constitucionalista.



Así las cosas, desde un punto de vista jurídico, ese marco no le da la posibilidad al mandatario de liberar a los presuntos vándalos. Por eso es que se ha despertado la polémica sobre cómo van a entrar esos capturados al paquete de gestores de paz. I



Incluso, se ha pensado que una de las posibilidades sería vincularlos de alguna manera a un grupo criminal. De ser así, según el abogado Manco, se caería en un caso de extralimitación. El Gobierno reconoce internamente ese enredo jurídico.



La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, ha cuestionado el empaquetado que quiere hacer Petro con la Primera Línea porque, según ella, volverlos gestores de paz es decir que son un grupo criminal o que, pese a que lo han negado, sí hacen parte del ELN.



Sin embargo, para el abogado Iván Cancino, gestor de paz puede ser cualquiera que no tenga una acusación formal, sin necesidad de pertenecer a un grupo ilegal. Por eso, a personajes como alias 19, condenado a 14 años por tortura y vandalismo, no los cobijaría el beneficio que quiere darles Petro para navidad.



Por ahora, lo que está claro es que la propuesta no se trata de indulto o amnistía, sino de una “figura transitoria” en el marco de la paz total, según el ministro del Interior, Alfonso Prada. En resumidas cuentas, todavía es confuso el plan navideño del mandatario para la Primera Línea y todavía no se sabe si van a pasar noche buena en la casa o en la cárcel.