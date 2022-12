Petro abogó por Castillo ante Corte Interamericana

Pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó ayer las decisiones contrarias al orden constitucional en el Perú, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, le pidió aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos en el caso del expresidente Pedro Castillo.



En efecto, desde su cuenta de Twitter, el Mandatario también le solicitó a ese organismo expedir medidas cautelares en favor del destituido Jefe de Estado: “Se ha conculcado el derecho a elegir y ser elegido y el tener un tribunal independiente de juzgamiento”.



Según Petro, Castillo, “por ser profesor de la Sierra y presidente de elección popular, fue arrinconado desde el primer día. No logró la movilización del pueblo que lo eligió, se dejó llevar a un suicidio político y democrático. Ojalá Perú encuentre la senda del diálogo de su sociedad toda”.



Y contó que cuando lo conoció en Lima, pocos días de haberse posesionado en la Presidencia, “intentaban allanar el Palacio de Gobierno para detener a su esposa y a su hija. Atribulado me recibió. Ya se desarrollaba un golpe parlamentario en su contra”.



Y en otro trino, el Gobernante colombiano afirmó: “ Me sorprendí que se quedaran encerrados en el Palacio, aislados del pueblo que los eligió”.



“Una transformación democrática de un país implica la plena movilidad de su sociedad. Separarse del pueblo y pensar el Gobierno como un simple ejercicio tecnoburocrático, no lleva sino a la derrota histórica”, dijo igualmente ayer Petro sobre la crisis política registrada en el vecino país.



Sin embargo, antes del pronunciamiento del colombiano, la CIDH consideró en un comunicado “que la acción anunciada desconoce la previsión del artículo 134 de la Constitución relativo a la disolución unilateral del Congreso (...) En el ámbito interno la decisión fue denunciada como un golpe de estado por algunas instituciones de los demás poderes estatales”.



También destacó la actuación inmediata de las entidades estatales de Perú que, según la Corte, demostraron la defensa de la democracia que evitó un quiebre interinstitucional.



Adujo que la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana “establecen que el respeto a los derechos humanos; el acceso al poder y su ejercicio con estricto apego al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres y justas y la separación e independencia de los poderes públicos son elementos esenciales de la democracia para alcanzar la estabilidad y el desarrollo de la región”.



E hizo un llamado para que haya libertad de prensa y expresión en Perú en medio de la difícil situación política que vive ese país y que contribuya a la defensa de los derechos humanos “debe permitirse que toda persona pueda manifestarse libremente, individual o colectivamente”.



Más temprano, Petro tuvo una discusión a través de Twitter con la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, quien escribió: “Los ejércitos con vocación son anticomunistas. Una realidad con la que no cuentan los comunistas”, y agregó: “Respaldamos a los congresistas peruanos. Pedimos al ejército del Perú, que siempre ha sido anticomunista, que cuide las instituciones y la democracia. La libertad de sus ciudadanos está en juego”.



Y él respondió: “Está desatada la ansiedad de golpes en nuestra ultraderecha latinoamericana. Les importa un bledo la voluntad popular. Los ejércitos no tienen por qué ser ni fascistas ni comunistas, son de la Nación”.