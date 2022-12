"Aquí iniciamos un proceso inédito": Petro por diálogos con bandas ilegales en Buenaventura

Con una alta expectativa frente a la consolidación de la paz total en el territorio nacional, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó a Buenaventura para concluir el evento ‘Buenaventura, potencia de la vida en la paz total’.



En los últimos días, jóvenes pertenecientes a las bandas delincuenciales 'Los Shotas' y 'Los Espartanos', junto a la sociedad civil y el Gobierno, dialogaron y participaron en eventos culturales, talleres y conversatorios en los que se abordaron diferentes estrategias y propuestas que permitan lograr la paz en el territorio.



De hecho, este miércoles el Gobierno anunció que el Puerto del Pacífico completa ya 85 días sin homicidios, y la tregua entre las bandas criminales sería una de las principales causas de la reducción de muertes violentas.



Una de las oportunidades que podría negociar el Gobierno sería un acogimiento a la justicia para jóvenes que hagan parte de esos grupos armados y se desmovilicen para así además brindarles opciones de vida en la legalidad.



“Aquí iniciamos un proceso inédito, hay algunas experiencias urbanas hechas por alcaldes aquí y allá en algún momento del tiempo reciente, algunas más exitosas que otras (...) inclusión juvenil es abrir las puertas de las oportunidades a las y los jóvenes normalmente excluidos que en la ciudad de Cali mayoritariamente son afros, juventud negra”, explicó Petro.

Petro reiteró que Estados Unidos y Europa debe elegir una política preventiva hacia el consumo de las drogas, pues con esto "desaparecería uno de los motores que está prendiendo la guerra en nuestro país".



"Sí en Estados Unidos y Europa, que juntos suman 130 millones de consumidores de cocaína, decidieran disminuir su consumo a través de una política preventiva nosotros no nos estaríamos matando entre nosotros", dijo el presidente.



El mandatario colombiano aseguró que la discriminación afrodescendiente continúa estando presente en la sociedad con una mentalidad esclavista y por ese motivo no se les dan mayores oportunidades de crecimiento.



“Colombia necesita de la reconciliación, de perdonar, de encontrarse, seguramente en todas estas conversaciones que se van a iniciar, con el papel importante de la iglesia, con el papel que tiene que jugar el Gobierno, con seguramente el papel que tendrá que jugar la justicia, porque este es un proceso inédito, un proceso de paz urbano no se ha hecho en Colombia”, explicó el presidente.



El jefe de Estado manifestó que en medio de esas conversaciones se evidenciarán las necesidades que aquejan a la juventud de Buenaventura que el Gobierno deberá comenzar a solucionar.



“Tengo mis temores les voy a decir, la capacidad del Estado de cumplir que no pasa solamente porque exista una voluntad política para construir las soluciones, ejecutar el dinero público en una serie de necesidades básicas de la población”, afirmó Petro.



El presidente Petro aseguró que desde hace muchos años, cuando los colombianos se mataban por partidos políticos, este tipo de actuaciones correspondía al incumplimiento de los acuerdos que hacía el Estado

El obispo de Buenaventura, Rubén Dario Jaramillo anunció que la ciudad lleva más de 80 días sin reportar un homicidios. Estas declaraciones se dieron en medio del evento 'Potencia de la Vida en la Paz Total', que contó con la presencia del presidente Gustavo Petro. pic.twitter.com/xYpZzCUAPF — El País Cali 📰 (@elpaiscali) December 7, 2022

“Es un reto que está confrontado con la opción o la no opción de la paz, si el Estado es capaz de cumplir, en Colombia se inicia un ciclo de paz cada vez más amplio y permanente. Uno de los grandes errores de la nación colombiana en su historia es el incumplimiento de la palabra del Estado, la traición del Estado”, afirmó Petro.



El mandatario además explicó que el no cumplir el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las antiguas Farc también demostraba el incumplimiento de la palabra del Estado, por ese motivo cuestionó a quienes lo han criticado por hacer el acuerdo de comprar las tres millones de hectáreas de tierras.



“Cómo no iban a haber disidencias si incumplieron el acuerdo de paz, si el Estado cuando incumple es un generador de la violencia misma, el motor de la violencia no es solamente la decisión individual de algún ciudadano generalmente joven de acudir a las armas (...), sino también el incumplimiento del Estado, ¿Cuánto ha cumplido el estado de firmado con las Farc?”, concluyó el presidente.



El mandatario estuvo acompañado de la vicepresidenta Francia Márquez, del comisionado de Paz, Danilo Rueda, y otros funcionarios del alto Gobierno. Además, estuvo Eamon Gilmore, enviado especial de la Unión Europea.