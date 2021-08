El Ministerio de Salud y Protección Social informó en su más reciente reporte que en las últimas 24 horas se aplicaron en el país 402.647 dosis de las vacunas contra covid-19, con lo que Colombia llegó a un total de 29.416.582 dosis aplicadas, de las cuales hay 12.854.659 que corresponden a esquemas completos de vacunación.



Las regiones con más dosis aplicadas son Bogotá con 5.272.193 vacunas, Antioquia con 4.312.358 y Valle del Cauca con 2.626.653.



Este viernes el Ministerio de Salud también llevó a cabo un nuevo puesto de Mando Unificado para valorar el avance del Plan Nacional de Vacunación. Según el ministro Fernando Ruiz, el ritmo de vacunación diaria alcanzados en la última semana ha sido alentador.



“Hemos tenido los mejores días y el mejor ritmo en el Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19. Hoy completamos cinco días con más de 400 mil personas diarias vacunadas”, manifestó Ruiz Gómez.



También señaló que con la llegada de la variante Delta al país y los riesgos que implica, se hace mucho más relevante seguir aumentado las coberturas de vacunación en los mayores de 60 años.



Asimismo, destacó que se ve que las personas jóvenes están yendo por su vacuna, lo que hace creer que se debe mantener este grupo abierto por lo menos dos semanas para permitir completar la vacunación de los grupos de 25 años hacia arriba.

En cuanto a la discusión que se ha dado en las últimas semanas sobre la necesidad de una dosis de refuerzo, el ministro precisó que el tema está siendo analizado. “Estaremos estudiando estos temas durante la semana entrante para definir cuál sería la decisión del país frente a esta posibilidad”, pues sigue siendo un tema complejo, ya que no hay una evidencia concluyente y la Organización Mundial de la Salud, OMS, y la Organización Panamericana de la Salud, OPS, han señalado que no hay que precipitarse.

Momento epidemiológico

Julián Fernández Niño, director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, señaló que se mantiene la tendencia a la baja, que se refleja en una ocupación de UCI del 62 %, panorama que no se tenía desde abril.



En la actualidad, de acuerdo con el director, menos de 3500 del total de las 12 mil camas están ocupadas con pacientes con covid.



Ante esto, resaltó que el país cuenta con una tasa de mortalidad de 240 por 100.000 habitantes. “Vemos francamente la caída de la mortalidad, fenómeno que es consistente en las grandes capitales, como Bogotá; en Medellín la caída ha sido más lenta, pero es una caída franca”, apuntó.