¿Sabía que su mamá se iba a fugar? Aida Victoria se confiesa luego de recibir condena

Luego de ser condenada a siete años y medio de prisión domiciliaria por ser cómplice en la fuga de su madre, este miércoles Aida Merlano negó haber ayudado a la exsenadora o haber usado a su hermano para ese fin.



La influencer, quien estará en prisión domiciliaria en su vivienda en Barranquilla, contó que antes de la audiencia había dejado lista su ropa para ir a un centro penitenciario y que le sorprendió la decisión del juez no solo por el tiempo de la condena, sino también por la medida de casa por cárcel.



Al respecto, Merlano manifestó que "vio muy bien" la decisión que tomó el juez que lleva el caso porque ella ya se había hecho a la idea de que sería enviada a una cárcel y de que, tal como lo pedía la Fiscalía, la iban a condenar a 15 años de prisión.



"Ya sabía que me habían condenado, me sorprendió muchísimo la condena porque pensé que, mínimo, me iban a dar 15 años y que obviamente me iban a mandar a un centro penitenciario; de hecho, yo tenía la ropa preparada para irme, juraba que esta noche dormía en un centro penitenciario, la verdad, lo vi muy bien para lo que esperaba", dijo Merlano en diálogo con Blu Radio.



Sobre las pruebas que la Fiscalía asegura tener en su contra, Aida Victoria fue enfática en que estas son falsas porque no tienen "pruebas materiales" para inculparla. Además, recalcó que el ente investigador no tiene documentado el hecho de que ella, supuestamente, llevó al consultorio odontológico una soga y guantes para la fuga de su mamá.



Con relación al cuestionamiento sobre si tenía o no conocimiento de los planes de la Excongresista, Merlano indicó que eso "no es relevante" para el proceso. Sin embargo, explicó que ella se enteró de lo que había hecho su mamá por medio de un periodistas y, además, casi una hora después de lo ocurrido.



"Si yo supe o no de la fuga no es la razón, no es el delito del que se me acusa. Yo me enteré formalmente de que se había ‘volado’ cuando pasó como una hora, hora y media. Estaba en el Andino y recibí una llamada de una periodista amiga de mi mamá, Karina Vergara, y ella es quien me informa", detalló Aida Victoria.



Finalmente, la influencer enfatizó en que así ella hubiera sabido sobre los planes de su mamá, eso no la hacía culpable de ningún delito. Además, reiteró que ella no es culpable de la acusación en su contra, que es por supuestamente haber ayudado a su mamá a fugarse a Venezuela.



"Ver a un familiar cometer un delito y no denunciarlo, no es un delito. Lo que hubiese sabido en ese momento no es de lo que a mi se me acusa, que es de ayudar a mi mamá a fugarse, algo que no sucedió. No sabía que mi mamá se iba a fugar. Ustedes me dicen que es importante para este caso y les estoy respondiendo que no es importante", precisó.