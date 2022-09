Presidente Petro planea ajuste pensional para dar bono de $500 mil a adultos mayores

En medio de la posesión de funcionarios del Gobierno, el presidente de la República, Gustavo Petro, dio luces de lo que sería la reforma pensional que trabajará en 2023. El mandatario aseguró que serán financiados bonos pensionales a adultos mayores que no tengan pensión segura.



“Hay un billón y pico de recursos para adulto mayor a través de los famosos bonos de 70.000, 80.000 pesos que no le quitan el hambre a nadie, que debe pasar a Colpensiones en espera de lograr que la reforma pensional irradie recursos hacia al programa adulto mayor, eso lo veremos el año entrante”, afirmó Petro.



El presidente reiteró: “Ubicando la opción por primera vez en Colombia de 100 % de cobertura pensional a través de un bono que en vez de ser de 80.000 pesos, pase a ser de 500.000 pesos y haga que el viejo no pensionado pueda superar la línea de pobreza. La cuantía de esos recursos son tres millones por 500.000 pesos mensuales, implica una reforma pensional”.



El mandatario aseguró que para poder financiar estos bonos, los recursos tendrían que salir de los fondos privados de pensiones.



“Parte de las cotizaciones que hoy quedan en los fondos privados entren a Colpensiones originando el sistema de pilares”, afirmó Petro.