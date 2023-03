“Responderemos oportunamente": MinInterior sobre presunta omisión al ataque de Policías en Caquetá

Antes de conocerse el anuncio oficial de la Procuraduría General, de abrir indagación preliminar a los ministros de Defensa, Iván Velásquez, y del Interior, Alfonso Prada, por la presunta omisión en el ataque ocurrido en San Vicente del Caguán, Caquetá, Prada ya se había referido a la decisión de la entidad.



En medio de una rueda de prensa realizada en la Casa de Nariño en horas de la mañana de este lunes, el ministro Prada había manifestado que acatarán la decisión de la Procuraduría.



“Dice que va a evaluar si actuamos o no actuamos, si llegamos o no a tiempo. Mi respeto para ella y para que haga la indagación, que responderemos oportunamente”, expresó Prada en declaraciones.



El ministro además insistió en que el Gobierno Nacional sí actuó oportunamente para evitar una situación más complicada.



“Reitero que los hechos se presentaron el 2 de marzo, nosotros llegamos al territorio desde el 11 de febrero, muchísimo antes. Tuvimos un diálogo permanente, regresamos, atendimos toda la protesta con los protocolos”, expresó Prada.



La Procuraduría busca "establecer los comportamientos que por acción u omisión que podrían haber desplegado los mencionados funcionarios y que podrían constituir falta disciplinaria".



El Ministerio Público sostuvo que, durante los enfrentamientos, algunos miembros de la Fuerza Pública solicitaron respaldo en diversas comunicaciones radiales, pero este no fue brindado y eso facilitó la retención de los uniformados.