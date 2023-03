"Actuaciones de familiares no tienen que ver con el proceder del Presidente": Roy Barreras

El presidente del Senado, Roy Barreras, salió en defensa del presidente de la República, Gustavo Petro, en su procedimiento de pedir investigar a su hermano e hijo por presuntas acciones de corrupción que se han dado durante su gobierno.



El jueves pasado el mandatario nacional, en un comunicado pidió a la Fiscalía General, investigar a su hermano Fernando y a su hijo Nicolás, a quienes se les ha denunciado por presuntos hechos de corrupción, en particular de su hijo quien, según denunció su exesposa, Day Vásquez, habría recibido más de mil millones de pesos del narcotráfico y empresarios cuestionados.



“Para los colombianos está claro que las actuaciones de los familiares no tienen nada que ver con el proceder del presidente Petro y se deben separar de lo penal”, sostuvo Barreras, quien indicó que se debe esperar la verdad jurídica de esta situación.



Indicó además que “nosotros solamente podemos reconocer un acto valiente e inédito de un presidente que le pide a las autoridades que hagan las investigaciones necesarias”.



Planteó además que el “país no se puede desestabilizar como pretenden algunos, un gobierno legítimo no se puede estar a la deriva de las crisis, el país se debe concentrar en las reformas sociales que esperan los colombianos”



Frente a la responsabilidad política que debe tener el diputado Nicolás Petro, el presidente del Senado, sostuvo que él fue elegido no por el Pacto Histórico sino por Colombia Humana, que es a la que le corresponde responder por la situación del político en cuestión.