"Está destrozado": Juan Fernando Petro sobre Nicolás Petro por las acusaciones en su contra

Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, se refirió a la actual situación que está viviendo su sobrino Nicolás Petro y el presunto tráfico de influencias que estaría moviendo en diferentes entidades del Gobierno Nacional.



La declaración del hermano del Mandatario se da después del comunicado que publicó el presidente Petro en el que le solicitó a la Fiscalía General investigar a su hijo y hermano. Petro (hermano) aseguró que vio a su sobrino en Barranquilla este domingo y manifestó que ha estado mal por cómo se ha manejado la situación.



“Yo estuve ayer en Barranquilla, me ha dolido en el alma, yo digo que la justicia tenga que diga lo que tenga que decir, eso es claro y eso es inobjetable, pero una cosa es la justicia y otra cosa es que es mi sobrino, a mí me ha dolido la cizaña, la carnicería, el efecto de piraña con que la sociedad ignorantemente porque juzgan antes de juzgar”, explicó Petro en Caracol Radio.



Lea además: "Puso a los suyos en el escarnio público": la dura carta de Juan Fernando Petro a su hermano



Y reiteró el hermano del Presidente: “Está destrozado, no hablamos aquí de justificaciones o no, pero está como ser humano monstruosamente destrozado, eso me preocupa (…) es así de difícil para la familia”. También aseguró que la relación con el Presidente está afectada: “Estoy tranquilo, pero triste, estoy preocupado por cómo la sociedad se alimenta de un montón de cosas”.



Frente a las acusaciones que existen en su contra, por supuestamente tener actos de sobornos con criminales en medio de la búsqueda de la paz total del Gobierno, Petro (hermano) manifestó que están utilizando su nombre y que él no tiene ninguna función con el ejecutivo.



“Un grupo de abogados que está utilizando mi nombre para hablar con extraditables para solucionarles el tema de extradición, cosa que en principio es imposible para un civil como yo”, explicó Petro en Caracol Radio.



Lea también: ¿Sabía el gabinete de ministros sobre las acusaciones contra el hijo del Presidente?



Y reiteró que el pronunciamiento del Presidente en el comunicado en el que pide se le investigue a él y Nicolás, se debe puntualmente al caso de los abogados.



“Es claro que por el tema de los abogados Gustavo ha dicho, le dice a la Fiscalía aclaren exactamente qué es lo que está sucediendo, si yo tengo cuentos oscuros la Fiscalía lo determinará, no he ejecutado ningún acto extraño de negociación, la Fiscalía lo determinará”, explicó Petro.