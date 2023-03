¿Sabía el gabinete de ministros sobre las acusaciones contra el hijo del Presidente?

Pasan los días y sigue creciendo la polémica que han desatado las acusaciones en contra de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, quien es señalado de haber recibido dineros de personas presuntamente vinculadas con el narcotráfico y la corrupción.



Las acusaciones realizadas por Day Vásquez, la expareja de Nicolás, las conoció el Presidente el pasado 1 de febrero cuando la mujer lo visitó en la Casa de Nariño y le contó que su hijo habría recibido dineros del narcotráfico para su campaña presidencial, pero que nunca utilizó para dicho objetivo.



Lea además: "Jamás me pasó una hoja de vida": Prada ante acusaciones de entrega de cupos a Nicolás Petro



Aunque fue un mes después, el pasado 3 de marzo, que el Presidente le solicitó a la Fiscalía investigar si su hijo y su hermano Juan Fernando tendrían algún tipo de responsabilidad en hechos de corrupción, este lunes el ministro del Interior, Alfonso Prada, reveló que el gabinete de ministros tuvo conocimiento de las acusaciones en contra de Nicolás desde el primer momento.



Según manifestó Prada, el pasado 2 de febrero, en un consejo de ministros, el Presidente les solicitó a todos los miembros de su gabinete que fueran más exigentes con los integrantes de su familia. De hecho, el Ministro recalcó que el mandatario les pidió que no aceptaran que sus familiares tuvieran algún tipo de influencia en el Gobierno.



"Terminando el consejo de ministros nos dio estricta orden a los ministros de Estado, a todos los miembros del gabinete, que tuviéramos un comportamiento doblemente estricto con su familia, que no aceptamos precisamente ningún tipo tráfico de influencias ni intermediación", detalló Prada.



Lea también: MinInterior respondió a polémica por calificar de "cerco humanitario" el secuestro de policías



El Ministro, de igual manera, manifestó que desde que tuvo conocimiento de las acusaciones en contra de su hijo, el Presidente "ha venido demostrado su coherencia y la transparencia del Gobierno".



Con relación a la información que asegura que él habría recibido hojas de vida de Nicolás Petro para entregarle cupos en el interior de su ministerio, Petro no solo negó las acusaciones, sino que también fue enfático en que no ha tenido la suficiente cercanía con el hijo del Presidente, a quien conoció en la campaña presidencial.