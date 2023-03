"Lo que hice fue reconocer de buena fe la descripción que los campesinos hicieron de lo que sucedía", fue la respuesta del ministro del Interior, Alfonso Prada, a la polémica que generó el haber asegurado que la retención de más de 70 policías en San Vicente del Caguán no fue un secuestro, sino un "cerco humanitario.



Las declaraciones de Prada, quien también es el vocero del Gobierno, se dieron en medio de una reunión con un grupo de campesinos en el Caguán para negociar la liberación de los 78 uniformados del Esmad de la Policía que habían sido retenidos en medio de una protesta en la que, además, murieron un policía y un civil.



"Yo lo reconocí esta mañana, cuando me insistieron mucho en que declarara si esto era un secuestro o no era un secuestro. Quisiera defender ante el país y la opinión pública que aquí hubo, efectivamente, como ocurre en muchas partes del país, una movilización social de campesinos", se escucha decir a Prada en un video viral en redes sociales.



Frente a la controversia que generaron sus palabras, este lunes Prada dijo que se trató de declaraciones que él realizó cuando se reunió por primera vez con los campesinos una vez llegó a la zona donde se presentaba la alteración de orden público. Según dijo, lo que pasó fue que "reconoció de buena fe" la descripción que le hicieron los campesinos sobre lo ocurrido.



"Yo recibo un primer diálogo de ellos (campesinos) que habían hecho un tema de cerco humanitario y lo que hago yo es reconocer de buena fe la descripción que ellos hacen de lo que sucedía en el territorio", comentó.



El Ministro, además, explicó que no se había pronunciado frente a sus polémicas declaraciones porque estuvo desconectado de las redes puesto que pasó todo el fin de semana en reuniones en el Caguán, donde estuvo sin conexión a internet.



"Me acabaron, me destrozaron, dieron que yo era socio de todo el mundo para que haya desmanes y no se trata de eso y lo explicó de manera sencilla porque es muy técnico, esto lo digo en una primera intervención cuando llegamos a instalar la mesa", detalló Prada.

El ministro del Interior, Alfonso Prada, se pronunció frente a las declaraciones que dio sobre los hechos que ocurrieron durante las manifestaciones en San Vicente del Caguán, Caquetá.