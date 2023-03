"Jamás me pasó una hoja de vida": Prada ante acusaciones de entrega de cupos a Nicolás Petro

El ministro del Interior, Alfonso Prada, se refirió a las acusaciones que existen en su contra sobre la supuesta entrega de cupos de su cartera al diputado Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro.



El Ministro, también portavoz del Gobierno, manifestó este lunes que no ha tenido la suficiente cercanía con el diputado Petro y manifestó que lo conoció en la campaña electoral del actual Presidente.



“Nicolás era uno de los coordinadores de la campaña en el departamento del Atlántico, él trabajó allá en el entorno del departamento y me acompañó en distintas reuniones, escenarios, de manera que lo conocí desplegando esa actividad política. Hasta hoy mi relación ha sido únicamente en ese nivel, cómo un dirigente del Pacto Histórico del Atlántico”, explicó Prada.



El Ministro aseguró que se ha reunido con el hijo del Presidente sólo dos veces y que dichos encuentros se realizaron en el año 2022, además, aseguró que él nunca ha ofrecido los supuestos cupos ni Nicolás Petro le ha entregado alguna hoja de vida.



“Jamás me ha entregado una hoja de vida para que le nombre una persona, jamás hemos hablado de cupos de nada porque en mi lenguaje no existe la palabra cupos en el Ministerio, yo no entrego cupos, es una palabra completamente extraña en una conversación”, detalló Prada.



Prada fue enfático en que habría que definir a qué cupos se refería el diputado e indagar si también se refería a él como ministro del Interior. El portavoz del Gobierno, además, aseguró que si fueron entregadas hojas de vida al Ministerio, esto tendrá que ser evaluado por recursos humanos.



“Tienen que ser sometidas todas a los procedimientos de recursos humanos, a las pruebas de conocimiento, a las pruebas de aptitud, de tal manera que no puede entrar nadie al Gobierno Nacional sin que se agoten reglamentariamente todos los pasos de transparencia e idoneidad para incorporarse a la nómina”, explicó Prada.