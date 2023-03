De mejor amiga a 'villana': ella es Laura Ojeda, la nueva pareja de Nicolás Petro

Protagonista, pero no de novelas, sino de escándalos. Laura Ojeda pasó de ser recordada como una destacada participante del reality 'Protagonistas de Nuestra Tele', a estar en el ojo del huracán por su relación sentimental con Nicolás Petro Burgos, el hijo del presidente Gustavo Petro, quien es señalado de haber recibido dineros provenientes del narcotráfico y la corrupción.



Laura Alejandra Ojeda Estupiñán, quien en Instagram cuenta con más 340 mil seguidores, es una abogada de la Universidad Simón Bolívar, modelo y comunicadora recordada por participar en 2017 en el programa de actuación y presentación de RCN, en el que sostuvo un romance con Jonathan Fierro, a quien luego denunció por lesiones personales.



Laura Ojeda, actual pareja de Nicolás Petro. Tomado de Instagram

La mujer, quien es especialista en Derecho Constitucional, ha sido tendencia en redes sociales por las duras críticas que ha emitido ante las acusaciones que ha realizado Daysuris 'Days' del Carmen Vásquez, expareja de Nicolás, quien también ha acusado al diputado del Atlántico de realizar un presunto tráfico de influencias en varias entidades del Gobierno Nacional.



"Aunque quieran jodernos, creo en la justicia y en el verdadero amor, aquí no hay intereses, juntos somos más fuertes, venceremos, ya lo verán", escribió Laura hace pocos días en Twitter.



Pero el escándalo no se queda ahí, de hecho, todo empezó cuando se divulgó el rumor que aseguraba que el matrimonio de Nicolás y Day había terminado después de varios años juntos porque el hijo mayor de Petro había decidido tener una relación con Laura, quien era la mejor amiga de su ahora exesposa.



Luego de que el rumor se volvió viral en todas las redes, Nicolás, quien ya estaba dando de qué hablar por supuestamente haberse quedado con dineros que eran para la campaña presidencial de su papá, decidió hablar sobre el tema y, en entrevista con W Radio, no solo confirmó su relación con Laura, sino que también anunció que será papá.



Recuerdos de la amistad entre la modelo y Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro. Tomado de redes sociales

"Sí, es cierto que estoy sentimentalmente con Laura. Además le comento que está embarazada esperando un hijo mío. Y sí, ella era amiga de la señora Daysuris Vásquez", confirmó Nicolás Petro en medio de la entrevista, la cual fue compartida por Ojeda en redes sociales.



Una vez confirmada la relación entre Ojeda y Petro Burgos, la vida privada de ambos dejó de serlo y los usuarios de redes empezaron a compartir recuerdos de la amistad entre la modelo y Day, uno de ellos una fotografía de la propuesta de matrimonio de Nicolás a su exesposa, en la que Laura le dejó un comentario que ha despertado un sinfín de críticas.



"Bellos, que Dios los mantenga unidos siempre. Los quiero", fue el comentario que Laura dejó en la foto de Day con Nicolás, con quien ella había oficializado su relación en diciembre, cuando publicó en sus redes una foto celebrando él la llegada del 2023.



Laura, a pesar de siempre haber sido muy activa en sus redes sociales, no se ha pronunciado desde que Nicolás confirmó que están esperando un hijo juntos y a pesar de que, día a día, recibe miles de comentarios en Instagram donde algunos la critican por lo ocurrido con su amistad con Day, mientras que otros la felicitan por la pronta llegada de su bebé.