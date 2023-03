Unos sí, otros no: los funcionarios del Gobierno implicados en las acusaciones contra Nicolás Petro

Ministros, funcionarios del Gobierno, gobernadores, candidatos políticos y hasta el presidente Gustavo Petro han resultado, de una u otra forma, implicados en las acusaciones contra Nicolás Petro, quien es señalado de tener vínculos con personas cercanas al narcotráfico y la corrupción.



Aunque Nicolás, hijo mayor del Presidente, niega haber recibido dineros del narcotráfico para la campaña presidencial de su papá o de estar vinculado con personajes que tendrían relaciones con narcos, la polémica ahora gira en torno a los ministros y funcionarios del Gobierno con los que el joven diputado del Atlántico, al parecer, habría tenido reuniones.



De acuerdo con la denuncia realizada por Day Vásquez, expareja de Nicolás, el hijo del Presidente se habría reunido con varios ministros del gabinete para gestionar puestos en el interior del Gobierno. Según las acusaciones, el diputado Petro se habría reunido con el ministro del Interior, Alfonso Prada; con las ministras de Salud y Energía, Carolina Corcho e Irene Vélez, así como con el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Mauricio Lizcano.



​Al respecto, los tres ministros supuestamente implicados en el presunto tráfico de influencias que estaría moviendo el hijo del Presidente en diferentes entidades del Gobierno Nacional se pronunciaron este lunes y no solo negaron las acusaciones en su contra, sino que también fueron enfáticos en que no tienen ningún tipo de relación con Nicolás Petro.



El primero en pronunciarse fue el ministro del Interior, quien recalcó que la información que asegura que él habría recibido hojas de vida de Nicolás Petro para entregarle cupos en el interior de su ministerio es totalmente falsa, además, recalcó que él no ha tenido la suficiente cercanía con el hijo del Presidente, a quien conoció en la campaña presidencial.



En el caso de Irene Vélez, la ministra sí reconoció que se ha reunido con el hijo del Presidente. Según detalló, en septiembre de 2022 se llevó a cabo un encuentro en las instalaciones del ministerio para dialogar la logística y los preparativos para el desarrollo del acuerdo regional programado para realizar en el departamento del Atlántico.

4. En el @MinEnergiaCo NO se otorga ningún contrato o cargo por presión, burocracia, ni solicitud explícita de alguien. 🧵 — Irene Vélez-Torres (@IreneVelezT) March 6, 2023



Vélez también se refirió a la información que asegura que Nicolás Petro dispuso de una camioneta para que ella se movilizara en una de sus visitas a Barranquilla, al respecto la ministra dijo que "nunca me he transportado en el carro que se ha mencionado en dicha entrevista. La operación logística de mi movilidad en las regiones, se coordina directamente desde mi despacho".



Sobre sus visitas a Barranquilla, la Ministra detalló que desde su posesión solo ha visitado en tres oportunidades la capital del Atlántico. "Por la transparencia del Gobierno del Cambio y el intachable proceder del Presidente, las entidades competentes deben actuar y adelantar las investigaciones necesarias", escribió Vélez en Twitter.

La tercera visita fue el 2 y 3 enero de este año en la cual tuve agenda pública con la alcaldía de Barranquilla, la empresa Aire y la alcaldía de Puerto Colombia. 🧵 — Irene Vélez-Torres (@IreneVelezT) March 6, 2023



Las acusaciones realizadas por la expareja de Nicolás aseguran que el hijo del Presidente se habría reunido en horarios poco habituales con varios miembros de alto nivel del Gobierno, uno de ellos Mauricio Lizcano.



Según las denuncias de Day Vásquez, el director del Dapre habría tenido un encuentro con Nicolás hacia las once de la noche. Al respecto, Lizcano no se ha pronunciado, así como tampoco lo ha hecho el exministro de Educación, Alejandro Gaviria, de quien se dice se reunión con el diputado Petro en un restaurante.



La ministra Carolina Corcho, por su parte, también reconoció que sí se ha reunido con el el hijo del presidente Petro, sin embargo, negó haber cedido contratos o intercedido a favor de Nicolás Petro.



A través de su cuenta de Twitter, la jefa de la cartera de Salud precisó que en la reunión con el hijo del Presidente "no se habló ni acordó nada de contratos, puestos ni prebendas".