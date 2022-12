Registraduría solicitó a las notarías incluir el término "no binario" en las escrituras públicas

a Registraduría Nacional hizo un llamado a las Notarías del país para que incluyan en las escrituras públicas la categoría de "no binario" teniendo en cuenta la sentencia de la Corte Constitucional sobre la inclusión de dicha identificación.



Según la entidad, se han atendido a cerca de 26 personas que han manifestado cambiar su identificación en el registro civil de nacimiento y en la cédula de ciudadanía el cual queda catalogado como "no binario", cambio que se debe hacer por medio de una escritura pública que expiden las Notarías.



"Los notarios del país están en la obligación de tramitar la escritura pública para el cambio del componente sexo de los ciudadanos que así lo requieran. Este documento público es la base para la corrección del registro civil de nacimiento y de la cédula de ciudadanía", informó la entidad electoral.



Para el cumplimiento de la sentencia y respeto de los derechos, la Registraduría hace el llamado para que se tengan en cuenta esta categoría en el trámite de los documentos.



"Todas las personas que requieran la corrección del componente sexo en los documentos de identidad lo puedan hacer previo el cumplimiento de los requisitos normativos”, señaló Rodrigo Pérez Monroy, director nacional de registro civil.



Finalmente la entidad manifestó que continuarán promoviendo dicha inclusión y capacitando a sus funcionarios para saber atender este tipo de casos y situaciones.