Policías capturados durante el estallido social no quedarán libres, explicó el Gobierno

En medio de los anuncios del Gobierno de que los jóvenes encarcelados de 'primera línea' serían dejados en libertad para ser 'gestores de paz' han surgido muchas dudas, una de ellas si los policías que fueron capturados durante el estallido social también serían liberados.



Al respecto, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, recalcó que esos uniformados fueron capturados por su presunto abuso de autoridad durante las protestas, por lo cual, para ellos no aplicará el decreto que permitirá que algunos integrantes de la 'primera línea' sí puedan quedar libres.



Según explicó Velásquez, el caso de los miembros de la Fuerza Pública sí está siendo evaluado por el Gobierno, pero como este debe tener un trato diferente, aún no se tiene claridad sobre qué pasará con la liberación de estos uniformados. De hecho, en diálogo con Blu Radio, el Ministro dijo que están estudiando posibles soluciones jurídicas para permitir una posible liberación.



"Lo primero que hicimos para la aplicación de esta disposición de la ley 2272 fueron los requisitos que se preveían para seleccionar voceros de paz. Uno de los requisitos que está expresamente enunciado en el texto es que se trate de personas privadas de la libertad que pertenezcan a organizaciones sociales, comunitarias o humanitarias. Esta sola definición, por este solo requisito, se excluía a miembros de fuerza pública", indicó.



De igual manera, el ministro Velásquez comentó que el equipo jurídico está buscando soluciones y que de encontrarlas, estas primero se le mostrarán al presidente Gustavo Petro porque es él quien finalmente toma la decisión sobre cómo se va a proceder en estos casos.



"No quisiera comprometerme con una respuesta en un tema que precisamente es motivo de discusión y evaluación por parte de los miembros de la comisión, lo que puedo decir es que estamos en esa actividad, con esa voluntad de buscar instrumentos jurídicos", precisó el Ministro en diálogo con Blu Radio.