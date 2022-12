¿Quiénes son? Conozca la lista de los primeros siete voceros de paz que liberará el Gobierno

En la mañana de este viernes, el Gobierno Nacional, reveló la lista de las primeras siete personas que serán liberadas para convertirse en voceros de paz, luego de que el presidente de la República, Gustavo Petro diera el aval para iniciar con este proceso.



En este primer anuncio, se encuentran los nombres de hombres y mujeres, estudiantes, indígenas, campesinos y animalistas, quienes fueron detenidos durante las protestas del paro nacional, pero que hasta ahora no han sido juzgados.



Se trata de Arles Andrés Bolaños Zemanate, Adriana Esperanza Bermeo Súa, Santiago Márquez Charris, Laura Camila Ramírez Enciso, Juan Sebastián Galeano Correa, Álvaro Andrés Duque Ruiz y Bremmen Hinestroza.



Dos de ellos se encuentran en Bogotá, otros dos en Medellín, dos en Popayán y uno en Cali.



La elección que hizo la comisión que está conformada por los Ministerios del Interior, Justicia, Defensa, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre, se fundamentó en personas que sí estuvieron relacionadas con hechos ocurridos en el paro nacional pero en temas de alteración al orden público.



“Analizamos más de 200 perfiles, 200 hojas de vida de personas que están privadas de la libertad por hechos relacionados con la protesta social, miramos que pudiera tener utilidad para esos efectos que nos habíamos propuesto, verificamos que formarán parte de alguna organización social”, afirmó el ministro Osuna en declaraciones.



Asimismo, vale la pena resaltar, que el Gobierno nacional, dejó en claro que la liberación de estas personas y su designación como voceros de paz no interrumpe el desarrollo de los procesos penales.



Además, en un comunicado, la Presidencia señaló que: "La designación de Voceros de Paz no se puede confundir con la iniciativa de los 100.000 jóvenes gestores de Paz que harán parte del programa de Gestores para la Vida del Sistema Nacional de Convivencia para la Vida del Ministerio del Interior".



El Gobierno Nacional, también fue enfático en que el Estado no asignará salarios a los voceros de paz, ni tampoco les generará contratos laborales.



Cabe mencionar que las personas que ingresen al programa de Voceros de Paz tendrán la responsabilidad de acompañar y apoyar programas relacionados con el desescalamiento de la conflictividad social, la reconciliación de los colombianos y la construcción de la Paz Total.



Para ello, harán parte de proyectos de entidades como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (en apoyo a la temporada de lluvias, ollas comunitarias y entrega de ayuda humanitaria); Unidad para las Víctimas; el Sistema de Diálogo y Convivencia del Ministerio del Interior; el Grupo de Trabajo e Inclusión del Ministerio del Trabajo, entre otros. Las entidades y voceros que estén en el programa tienen la responsabilidad de rendir un informe mensual de sus actividades.