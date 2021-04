Reforma tributaria no tendrá efecto en grado de inversión extranjera de Colombia: Vargas Lleras

Erika Mantilla

Reforma tributaria no tendrá efecto en grado de inversión extranjera del país: Vargas Lleras

Germán Vargas Lleras, excandidato a la Presidencia y líder del partido Cambio Radical, aseguró que el ministro Alberto Carrasquilla se equivoca al querer imponer una reforma tributaria argumentando que de no hacerse, se reduciría la calificación de Colombia para la inversión extranjera, e insistió en que este no es momento para que el Gobierno adelante su trámite.



"Deben considerar que la solución a una problemática fiscal, que nadie desconoce, debe ser de mediano o largo plazo. Las calificadoras de riesgo lo que necesitan ver es una ruta clara, así la solución se demore 30 años", consideró Vargas este lunes.



"Es preferible una solución gradual que elimine el déficit primario en un período de 5 a 8 años, en lugar de salir con un garrote a perseguir a los asalariados, a las empresas formales y a los ciudadanos de a pie en medio de la pandemia", precisó.



También sostiene que si la administración Duque insiste en tramitar la reforma, la aplicación de la misma se debe trasladar para el 2024 y no en el 2022, para que por lo menos existan 3 años para recuperar empleo y crecimiento.



Vargas Lleras además consideró como "la cereza del helado" el anuncio del Ministro de Hacienda, quien manifestó su pretensión de retirarse del cargo para irse al Banco de Desarrollo de América Latina, CAF.



"Imposible mejor momento: con caja para seis semanas y alarmas de suspensión de pagos, incluidos los salarios estatales, con la urgencia de colocar 9 billones en TES en el cortísimo plazo y al borde, según él, de perder el grado de inversión, se irá dejando presentado un proyecto que lejos de ser la solución que el país necesita nos terminará de hundir en las profundidades de la recesión, el desempleo y la miseria", cuestionó.



"El capitán del barco siempre es el último en abandonar la nave. Aquí, en cambio, Carrasquilla será el primero en desembarcar. Buen viaje", aseveró.

Lea además: César Gaviria reitera que liberales no apoyarán reforma tributaria, dice que "es inconveniente"