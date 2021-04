César Gaviria reitera que liberales no apoyarán reforma tributaria, dice que "es inconveniente"

Erika Mantilla

"No crean que a punta de mermelada van a manejar al Partido Liberal. No, eso se los garantizo yo. Es inconveniente esa reforma tributaria", fue el duro mensaje que envió César Gaviria, jefe de la colectividad, al Gobierno Nacional.



Este lunes dijo que se está hablando de una reforma tributaria sin que el Gobierno haya presentado "una sola letra", y afirmó que el proyecto se basa en supuestos. Por eso, insistió que las medidas serían catastróficas.



Advirtió que el Partido Liberal mantendrá la posición crítica de los últimos años frente a las reformas tributarias y señaló que aunque existan presiones a los congresistas, esta no se acompañará.



Gaviria también invitó a "esos señores (los congresistas), que se van a enterrar para recibir una cosita ahí que les tiran, que no sean bobos. Y la operación mermelada que hay hoy es gigantesca, como no la ha habido nunca. No voy a criticarlos por eso, porque tienen que gobernar".



El también exmandatario recordó que las listas al Congreso las hace el propio partido y aseguró que se equivocan desde la Casa de Nariño o el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, al considerar que con presiones va a cambiar la postura de los liberales.



"Votamos con disciplina y las listas las vamos a hacer con gente que quiera las cosas como las vamos a hacer", resaltó.



Gaviria, a nombre de la colectividad, ya ha dicho que el Gobierno de Iván Duque se equivoca al intentar reactivar la economía del país presentando una reforma tributaria en este momento de la pandemia. Sostiene que no es cierto que si se amplia el gasto, afectando el déficit fiscal, el país vaya a perder el grado de inversión.



Ha calificado como una "locura" que Colombia sea la única nación que presentaría una reforma tributaria en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus y ha señalado que incluso el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o la Reserva Federal, han cambiado su postura frente al tema, al considerar sus efectos.

