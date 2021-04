Reforma tributaria: los puntos claves del proyecto del Gobierno

Jhon Edward Montenegro Jimenez

En un seminario virtual organizado por Anif, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, se refirió algunas de las propuestas que incluirá la próxima reforma tributaria.



En una primera instancia el ministro hizo un balance de las finanzas públicas del país tras un año de pandemia, resaltando que el déficit fiscal fue del orden de 7,8% del PIB, lo que significó un aumento de 5,3 puntos frente a la cifra de 2019 (2,5%).



"Tenemos caja que nos alcanza para unas seis o siete semanas, por lo que tenemos que estar constantemente en el mercado buscando recursos" dijo Carrasquilla.



De esta forma, el ministro estimó que para poder financiar la situación actual en el gasto público, se debe elevar el recaudo en 1,5%, además de reducir la evasión y la elusión por otro 1,1% del PIB.



"Además de los esfuerzos de austeridad debemos lograr que ese 1,1% sea un choque permanente en la tributación del país".



Teniendo en cuenta que la reforma tributaria se presentará bajo el nombre de 'Ley de Solidaridad Sostenible', cabe mencionar que uno de los elementos básicos de la propuesta es garantizar un ingreso a los hogares que hoy se encuentran en situación de pobreza o pobreza extrema, por lo que se pretende volver permanente el programa Ingreso Solidario.



"El Ingreso Solidario, es la suma de esos componentes, el ingreso mínimo, las otras transferencias y la modificación que estamos proponiendo en la entrega de subsidios de energía".

Este subsidio se entregaría a dos grupos. En el grupo A (pobreza extrema) las transferencias llegarían a 1,3 millones de hogares y los montos irían de los $95.239 a los $571.435 dependiendo del número de personas en el hogar.



Mientras que en el grupo B (pobreza) se llegaría a 3,4 millones de familias, con montos desde los $80.000 hasta los $360.862. La focalización de los hogares se haría a través del Sisbén 4.



Dentro de los programas sociales, la reforma también propone continuar con el programa de Generación E, así como extender el Paef hasta junio de 2021, y propuestas para fomentar el empleo, a través de subsidios a las cotizaciones de seguridad social para jóvenes en su primer empleo, personas en situación de discapacidad, aprendices del Sena, mujeres mayores de 40 años en situación de desempleo y adultos mayores no pensionados.



Las fuentes de financiamiento que apoyarían la implementación de estos programas sociales, así como para mejorar las finanzas públicas, están divididos en tres puntos: IVA, renta a personas naturales y renta a personas jurídicas.



Eliminar los bienes exentos de IVA y ampliar el esquema de devolución



En cuanto al IVA, el ministro Carrasquilla recordó que las exenciones en este impuesto tienen un costo fiscal de $51 billones y que, además, estas benefician a las personas más ricas del país.



Así, el ministerio propondrá en la reforma eliminar la categoría de bienes exentos, excepto para los bienes de exportación. Además, no se gravarán alimentos adicionales a los que hoy ya están gravados, ni sus cadenas de producción, con el objetivo de proteger el consumo de los hogares más vulnerables.



"Hoy recaudamos el 39% del potencial del IVA, con la propuesta llegaríamos al 46%, esa es la tal expansión de la base. En los demás países de la Ocde ese número llega a 56%. Cuando empiece el debate, guardemos en el disco duro esta cifra", dijo el ministro.



Así mismo, el documento incluiría la ampliación del esquema de devolución del IVA para los hogares más vulnerables. En este sentido, la propuesta ampliaría el número de hogares, llegando a 40% de la población, es decir, 4,7 millones de hogares, con una transferencia de $45.000 mensuales por hogar, lo que tendría un costo fiscal de 1,5 billones.

Personas naturales



En cuanto al impuesto de renta, el ministro Carrasquilla resaltó que hoy en Colombia el mayor porcentaje de este gravamen lo pagan las personas jurídicas, por lo que se debe ampliar la tributación de las personas naturales.



En este sentido, la primera propuesta en este enfoque es ampliar la base gravable de personas naturales del impuesto de renta.



"En la actualidad en Colombia solamente pagan impuestos el 4% de las personas naturales y nuestra propuestas no es que vayamos al 100%, sino al 12% y reajustemos las escalas para hacerlas un poquito más equitativas", explicó Carrasquilla.

Además, se sustituirían las rentas exentas por una única renta exenta automática. "25% automático y no más artificios supuestos a manipulación", dijo el ministro, que también mencionó que se darán descuentos a quienes utilicen la factura electrónica.



En cuanto al impuesto al patrimonio, se propondrá que se mantenga de manera temporal por dos años y que sea deducible del impuesto de renta; mientras que se aumentaría la tarifa del impuesto a los dividendos de 10% a 15%.



Un último punto en cuanto a las personas naturales tiene que ver con la implementación del impuesto solidario para ingresos mensuales superiores a $10 millones entre julio y diciembre de 2021, que será descontable del impuesto de renta de los periodos gravables 2021 y 2022.



"Ese impuesto es una especie de préstamo porque va a ser descontables en los años gravables 2021 y 2022", dijo Carrasquilla.

Personas jurídicas



En este frente, en un primer punto se reducirá la tarifa de renta para personas jurídicas, pues el ministerio propone establecer un esquema de tarifas marginales a partir de una utilidad de $500 millones, empezando con una tarifa de 24% para empresas pequeñas y la tarifa máxima será de 31% en 2021 y de 30% a partir de 2023.



Así mismo, se eliminarían las rentas exentas, deducciones, descuentos tributarios y tarifas preferenciales a partir de 2023, respetando los derechos adquiridos.



También se mantendría el descuento de IVA a los bienes de capital y se mantendría el descuento de 50% del impuesto del ICA, suspendiendo el descuento de 100% en 2022.



Recaudo esperado de $26,1 billones



Con estas propuestas, el Gobierno Nacional espera recaudar $26,1 billones, de los cuales $10,5 billones se lograrían a través del IVA, $17,6 billones a través de los gravámenes a las personas naturales, $3 billones en los impuestos a personas jurídicas y se entregarían $5,1 billones a través del Sistema General de Participaciones.