¿Qué temas se trataron en la reunión entre Iván Duque y Joe Biden en la Casa Blanca?

Un poco más de 40 minutos duró el encuentro que sostuvieron los presidentes de Colombia, Iván Duque Márquez, y de Estados Unidos, Joe Biden, donde trataron temas relacionados con la migración, el Covid-19, la seguridad global, el cambio climático, entre otros.



Uno de los principales hechos que marcó la reunión fue la designación del presidente Biden a Colombia como país aliado estratégico de Estados Unidos, pero no miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan). El mandatario norteamericano aseguró que esta designación resaltaba la importancia de las relaciones diplomáticas entre ambos países.



“Hoy me enorgullece anunciar que vamos a declarar a Colombia como uno de los principales aliados no miembros de la Otan. Los dos países trabajan para hacerles frente a todos los retos que enfrentamos como hemisferio. Somos muy afortunados de estar aquí reunidos hablando de diferentes temas”, expresó Biden durante el encuentro.



La designación, que puede ser otorgada por el Gobierno de Estados Unidos, significa que los países elegidos se convierten en aliados más cercanos a ese país y logran tener planes de trabajo estratégicos en materia militar con el apoyo de las fuerzas armadas norteamericanas, esto sin necesidad de ser miembro directo de la Otan.

El apoyo no incluye un pacto de defensa mutua en caso de que otro país ataque a Colombia o Estados Unidos, lo que permite es un apoyo militar en temas financieros, beneficios a los que no puede acceder cualquier país. Como también aliados externos de la Otan están países como Argentina, Brasil, Pakistan, Túnez, Catar, Taiwán, Nueva Zelanda, entre otros.



“Esta es una declaratoria muy importante que significa llevar la relación bilateral a su punto más alto y que incluye oportunidades en materia comercial, en inversión, pero sobre todo en seguridad. Nos da acceso privilegiado en materias importantes y nos permite afianzar las relaciones con las agencias de Estados Unidos en materia de cooperación y financiamiento”, expresó Duque.

Apoyo migratorio de la región a Colombia

El presidente Biden destacó la atención y acogida que ha tenido Colombia con los migrantes, especialmente los venezolanos que han salido de su país del Gobierno del presidente Nicolás Maduro. Tanto así, que el presidente Biden propuso la reunión de los países de la región para resolver esa problemática.



“Ustedes han hecho una labor muy importante y conozco las consecuencias políticas por haber aceptado esa posición, que yo sé es la correcta y acertada. Los retos migratorios en el hemisferio no los puede resolver una sola nación, estoy solicitando que la región entera se ocupe de los problemas migratorios del hemisferio occidental”, expresó Biden.



El mandatario norteamericano aseguró que próximamente se debe firmar una declaratoria regional sobre la protección de los migrantes en el marco de la Cumbre de las Américas, que se realizará en el mes de junio en Los Ángeles.



En esa misma materia, el presidente Duque se ofreció a darles asesoría a países como Polonia, Rumania, Eslovaquia y otros de Europa en materia migratoria, el Gobierno de Colombia presentaría estrategias de cómo abordar y atender a los migrantes que salgan de Ucrania.



“Nosotros ya hemos tenido conversaciones con el presidente de Rumania, hablamos con el presidente de Polonia y hablamos con el primer ministro de Eslovaquia, y seguimos hablando también con otros países que nos han llamado y nos han pedido ayuda, asesoría, basada en nuestra experiencia”, expresó Duque.

Donación de vacunas contra el covid-19

El presidente Biden anunció que donará otras dos millones de dosis de vacunas contra el Covid-19, que en gran parte serán destinadas para fortalecer el Plan Nacional de Vacunación de los migrantes que residen en Colombia.

“Usted ha ayudado a salvar la vida de miles de ciudadanos y esta donación de dos millones de dosis adicionales serán utilizadas para atender las necesidades de muchos migrantes en el país. Estados Unidos se consolida como el mayor donante de vacunas a Colombia, llega esta donación adicional que va a estar orientada a la población en general, pero que también vamos a darle un énfasis a la población migrante”, expresó Duque desde Washington.

Acercamientos entre EE.UU. y Venezuela

Un tema que marcó la agenda noticiosa fue el acercamiento entre los Gobiernos de Estados Unidos y Venezuela, por la intención del país norteamericano de adquirir petróleo venezolano para reducirle la compra a Rusia. Frente al tema, el presidente Duque aseguró que él no cambia su posición frente al Gobierno de Maduro.



“Venezuela necesita retornar a la democracia, lo conversamos, está en la declaración conjunta y lo reiteramos. Colombia y Estados Unidos no han reconocido al régimen dictatorial como interlocutor. Nuestra posición frente al régimen de Nicolás Maduro siempre será la misma y después que la próxima administración evalúe cuál será su criterio”, expresó Duque.



Respecto al tema del petróleo, el mandatario colombiano aseguró que le expusieron al Gobierno de Estados Unidos que Colombia actualmente cuenta con mayor capacidad de ofrecer hidrocarburos a diferencia de Venezuela.



“Estamos produciendo más de 890.000 barriles y podemos muy prontamente llegar a un millón de barriles diarios, hemos logrado desarrollar proyectos en donde hay una inversión importante con occidente al petróleo, estaremos haciendo la perforación en las próximas dos semanas y con Ecopetrol se está haciendo la mayor inversión de una empresa petrolera de Latinoamérica en territorio norteamericano”, expresó Duque.



El presidente colombiano informó que también le presentó la propuesta al Gobierno estadounidense, para que adquieran el hidrógeno verde que se produce y desarrolla en el territorio nacional .

Tensión entre Rusia y Ucrania

El presidente Biden destacó el apoyo del presidente Duque, en rechazar el ataque militar que hizo Rusia bajo el liderazgo del presidente Vladimir Putin en contra de Ucrania. Ambos reiteraron que la ofensiva es injustificada. El presidente colombiano fue más allá y aseguró que Rusia iba a causar una masiva migración parecida a la que causó el Gobierno de Maduro.



“Nicolás Maduro le ha hecho al pueblo venezolano, lo que Vladimir Putin le ha hecho al pueblo ucraniano, ha generado la mayor crisis migratoria, en el caso de Latinoamérica, y hoy estamos viendo una de las crisis migratorias más estruendosas que haya vivido Europa en su historia reciente”, expresó Duque.

Otras reuniones

Durante su jornada en Washington, el presidente Duque se reunió con diferentes congresistas norteamericanos, entres esos los senadores Marco Rubio, Timothy Kaine, Robert Portman, Robert Menéndez.