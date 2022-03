"Lo que Maduro ha hecho con su país es similar a lo que hace Putin con Ucrania": Iván Duque

"En mi opinión, yo creo que lo que Maduro ha hecho con el pueblo de Venezuela es similar a lo que ha hecho Putin con el pueblo de Ucrania y es generar la mayor crisis humanitaria que se haya visto en la historia reciente en caso de América Latina y que está generando unos flujos migratorios tremendos a otros países".



Esas fueron las palabras del presidente Iván Duque luego de que se le cuestionó sobre su opinión frente a la reciente reunión de delegados de EE.UU. con el gobierno venezolano de Nicolás Maduro.



Aunque no el Mandatario profundizó en detalles sobre su opinión respecto al encuentro, Duque sí fue enfático en que así Colombia sea aliado del gobierno de Joe Biden, su gobierno no está dispuesto a reconocer al del vecino país.



"La posición mía, la posición del Estado colombiano, la posición de nuestro país, no cambia en absoluto y nosotros seguimos bajo el principio defender la Carta Democrática Interamericana y de rechazar cualquier dictadora que tenga nuestro continente", dijo Duque en diálogo con Blu Radio.



Las declaraciones del Presidente llegaron previo a la reunión entre Duque y Joe Biden, quienes se reunieron en la tarde de este jueves en la Casa Blanca para dialogar, entre otros temas, sobre la migración.