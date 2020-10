¿Qué sigue en el proceso contra Álvaro Uribe ahora que se ordenó su libertad?

Erika Mantilla

El exsenador Álvaro Uribe Vélez enfrentará en libertad el proceso judicial en su contra, por los presuntos delitos de manipulación de testigos y fraude procesal, luego de que la Juez 30 con función de control de garantías lo decidiera así este sábado.



Uribe, quien estuvo bajo detención domiciliaria más de dos meses en su Hacienda El Ubérrimo, es llamado ante los estrados judiciales señalado de haber manipulado testigos y cambiar versiones en el proceso que seguía la Corte Suprema de Justicia, por posibles vínculos con exparamilitares.



Si bien el proceso judicial lo adelantaba el alto tribunal debido a que tenía fuero constitucional, por ser miembro del Congreso de la República, el caso pasó a estar en manos de la Fiscalía con la renuncia del expresidente a dicha plaza, jugada que se registró precisamente para conseguir su libertad, y porque a juicio de la defensa, no tenía garantías jurídicas.



Desde ese entonces, el ente acusador asumió la investigación, y ahora, será el que tiene la potestad de decidir sobre el mismo, con el aval de un juez de garantías, esto teniendo en cuenta que el proceso se surte bajo la ley 906 de 2004.

De acuerdo con el abogado Camilo Burbano, el proceso del exsenador queda en etapa de indagación, por lo que es la Fiscalía quien decide si avanza con la investigación o la archiva.



“En otras palabras, el balón queda absolutamente en manos de la Fiscalía General de la Nación. Será ella quien decida si lo llama a imputación”, dijo el penalista y añadió que respecto de la postura que tomó el delegado del ente acusador sobre la libertad de Uribe, no es un indicativo de lo que podría venir en el expediente.



Para el también penalista Iván Durango, la Fiscalía tiene la labor de investigar las posibles conductas punibles de los ciudadanos, por lo que no descartó que la labor de investigación que ha realizado la Corte Suprema le serviría al ente acusador como un elemento material frente a la posible imputación que se surta en el proceso.



“Si hablamos de lo estrictamente procesal penal frente a este caso, tendríamos que decir que lo que se viene es una formulación de imputación, después el escrito de acusación, luego audiencia de acusación, la preparatoria, donde se muestran las pruebas y el juicio oral que culmina con una audiencia de fallo absolutorio o condenatorio”, dijo Durango.



Respecto del actual proceso, el penalista aseguró que la Fiscalía junto con sus investigadores deben empezar la etapa de indagación que servirá para verificar si se realiza la imputación de cargos, como también lo expuso el abogado Burbano.



Durango dejó claro que “este proceso sigue, y el expresidente Uribe no está libre por quien es. Esta medida se tendría que haber tomado frente a cualquier otro ciudadano, debido a las etapas procesales que tendrán que respetarse, y cuando ello pasa se garantiza los derechos de las personas”.



Por último, el penalista aseguró que “se debe aclarar que esta libertad no es sinónimo de absolución y cuando se ordenó su detención tampoco era sinónimo de condena”.

