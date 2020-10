Juan Felipe Delgado Rodriguez

El senador Iván Cepeda, víctima del proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos, anunció que apelará la decisión de la juez, de dejar en libertad al exmandatario, al considerar que no puede haber una detención sin antes tener una imputación.



Cepeda afirmó que la determinación de la juez no altera su convicción de respeto a la justicia y a sus decisiones. Sin embargo, aseguró que no comparte la decisión y que por tanto será apelada.

El senador también aseguró que le parece grave la posición asumida por el fiscal del caso, Gabriel Jaimes, pues, afirmó, ha asumido un libreto político durante este proceso.



“Es evidente su parcialidad y por lo tanto consideramos que no hay ninguna garantía para los derechos de las víctimas en este proceso”, aseguró.



“Vamos a apelar la decisión y a seguir luchando en los estrados judiciales puesto que también tenemos la íntima convicción de la responsabilidad del exsenador en los delitos de soborno y fraude procesal”, afirmó el senador en un video publicado en sus redes sociales.