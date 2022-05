¿Qué recursos tiene Daniel Quintero y qué pasará con la Alcaldía de Medellín?

La suspensión provisional que la Procuraduría General de la Nación impuso sobre el alcalde Daniel Quintero abre varias posibilidades jurídicas para el suspendido mandatario y deja en vilo el nombramiento de un alcalde encargado. El Colombiano consultó con exprocuradores y abogados para saber qué camino podría seguir el alcalde.



Lo primero que tiene a mano el mandatario es un recurso de reposición ante la decisión tomada por el ente de control. Para ello, el equipo jurídico del alcalde deberá consultar el Código Disciplinario de la Procuraduría para conocer los detalles y tiempos que tiene para usar el recurso.



En segundo lugar, explicó el exprocurador Alfonso Gómez Méndez, el alcalde podrá poner una acción de tutela. Para ello deberá agotar primero los recursos ante la misma Procuraduría.



Una vez agotado este trámite, el alcalde podrá acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Lo más seguro es que este asunto termine allá. El camino para ir a la CIDH, aunque por otros motivos, ya lo recorrieron otros mandatarios como Leopoldo López y Gustavo Petro”, comentó un exmagistrado del Consejo de Estado.



Esto tiene un antecedente y es que el alcalde viajó a Washington en febrero pasado para poner de manifiesto ante la CIDH una supuesta persecución política en su contra. Por eso, para los expertos consultados, lo más probable es que el litigio vaya a la CIDH.



Para el constitucionalista David Suárez, la decisión de la Procuraduría marca un hito en la historia de las ciudades capitales. “Es una decisión muy valiente de la Procuraduría. Es la primera vez que pasa esto en una Alcaldía de Medellín, en una ciudad capital. La gota que rebosó la copa fue la participación en la campaña del ‘Cambio, en primera’. Fue muy provocador. Eso los obligó a tomar la medida”.



Sobre los recursos con los que contará el alcalde Quintero, sostuvo: “No es fácil, porque la Procuraduría está en reforma. Me imagino que Quintero, como han hecho Petro y otros mandatarios en el pasado, se irá para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), o acudirá a tutelas”.



El mandatario podría elevar un grado de consulta al organismo, especie de recurso que opera en estos casos, y agotar las instancias internas.



“Será necesario conocer el auto oficial de la decisión para conocer qué recursos proceden. Por ahora, la Procuraduría aplicó una especie de medida cautelar, para proteger las posibles pruebas, que no se oculten, y que el mandatario no incurra en la misma conducta”, concluyó Suárez.



El abogado Suárez añadió que la decisión tiene efectos inmediatos y que será el presidente Iván Duque el que designe un alcalde encargado, pues Medellín es un distrito desde el año pasado y así lo dispone la ley.