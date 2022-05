Debate: ¿hay garantías para las elecciones presidenciales con el Registrador Alexander Vega?

Si en algo parecen estar de acuerdo analistas, políticos y ciudadanos es que la gestión del registrador nacional, Alexánder Vega, ha dejado mucho qué desear. Tanto así, que algunos se preguntan: ¿Es un funcionario idóneo para liderar los comicios presidenciales?



El exmagistrado ha sido objeto de fuertes críticas por su dirección de la entidad, por algunos de sus pronunciamientos públicos y por las inconsistencias que se evidenciaron en las anteriores elecciones al Congreso de la República.



“No tengo presente qué cosas ha hecho bien el Registrador: El censo electoral no salió bien; la inscripción de cédulas a través de canales virtuales, tampoco; la elección de los Consejos Municipales de Juventudes tampoco, y las declaraciones que agentes de otros países estaban hackeando la página de la Registraduría en los comicios legislativos fueron desmentidas por el fiscal Francisco Barbosa”, dice el exintegrante del Consejo Nacional Electoral (CNE), Armando Novoa.



Y agrega: “Ha sido muy desafortunada toda la gestión del Registrador, empezando por frases como la de ‘quien no sienta garantías políticas, no debería participar en las elecciones’. Imagínese esa frase contrastada con lo que pasó el 13 de marzo en las elecciones de Cámara y Senado”.



Y es que la diferencia de los resultados, en cuanto al número de sufragios entre el preconteo y el escrutinio fue de más de un millón, lo que modificó también la conformación del Legislativo y generó malestares tanto en el bloque de Gobierno como en la oposición.

"Es inaceptable y desproporcionado que la razón para solicitar mi suspensión en el ejercicio del cargo sea la formulación de una demanda sustentada únicamente en artículos de prensa": Alexander Vega,

registrador nacional.

Inclusive, la Procuraduría General abrió una investigación disciplinaria contra Vega después de las legislativas, para determinar si él pudo incurrir en la extralimitación de sus funciones y si hubo irregularidades en la selección y contratación de la empresa Indra, que manejó el software. En suma, abrió indagación preliminar por presuntas anomalías de servidores públicos en la cita electoral.



Será el mismo ente de control el que falle frente a la solicitud de suspensión de Vega de su cargo, que fue negada el viernes por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.



“Tal parece que la Procuraduría será la única instancia en tomar decisiones sobre él, toda vez que el Tribunal, que tenía en su responsabilidad una acción popular contra el Registrador, tomó la decisión de no avanzar sobre ello y manifestar que ellos no son los competentes para decidir sobre el rumbo del funcionario”, dice el politólogo Manuel Guevara.



Y añade a estos episodios el debate de control político en el Congreso al que fue citado el funcionario y desde donde se pidió su renuncia o separación del cargo.



De esta manera, dice el también politólogo Alejandro Echeverry, “es totalmente nula la confianza que tiene la sociedad civil en el Registrador. Lo sucedido en las anteriores elecciones minó la confianza de los colombianos hacia las presidenciales”.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, tras negar la solicitud

de suspender del cargo de registrador

a Alexander Vega, se comprometió a hacerle seguimiento a las presidenciales.

Sin embargo, las críticas a Vega van más allá de su gestión en las legislativas. También le cuestionan el contrato que celebró con la firma D isproel para el manejo de la logística de los comicios.



“Lo que está pasando es completamente lamentable”, dice Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), con respecto a los resquemores evidenciados en la contratación por casi $14.000 millones de la auditoría a cargo de la empresa Jahv McGregor.



“El principal interés que tenemos para las siguientes elecciones es conocer cuáles son las mejoras que se han realizado al proceso electoral en los diferentes ‘softwares’ y en los protocoles de transmisión de información. Esos hallazgos ya deben de estar en la auditoría de McGregor, pero ni el CNE ni las organizaciones electorales tienen acceso a esa información, solo la Registraduría”.



Es por esto que el Consejo Nacional Electoral solicitó por su cuenta una auditoría internacional e independiente al ‘software’ que será empleado para las presidenciales.



Y como la Registraduría afirmó no tener los recursos para un nuevo contrato, el CNE elevó la petición al Ministerio de Hacienda, que ya entregó los $3200 millones necesarios para financiar esa inspección.



“Si se tuviera acceso a la información y si habláramos de una auditoría independiente, con credibilidad y no de información bajo cláusula, pues no sería necesario otra auditoría de $3000 millones ”, explica Barrios.

¿Se queda o se va?

“En otro país, Vega ya hubiese sido cambiado. No es conveniente, después de todo lo que pasó en las elecciones legislativas, que continúe en el cargo. No hay confianza para los candidatos ni para la sociedad de que la fiesta democrática del próximo 29 de mayo se hará de manera transparente y acorde con lo establecido en una democracia fuerte y plena, como debe ser la colombiana”, asegura Echeverry.



No obstante, el exmagistrado Novoa, quien en su momento pidió que se nombrara un registrador ‘ad hoc’ para atender el tema electoral, considera que, debido a la cercanía de los comicios, “sería un riesgo mayor cambiar de Registrador, ahora, que faltan solo tres semanas”.



De similar manera piensa Guevara: “Un registrador encargado no va a llegar a transformar la cuestión, no va a llegar a hacer mejor o peor el trabajo. Que suspendan al Registrador a tan poco de celebrarse las elecciones lo que haría es que nombren a un registrador encargado que no tendría otra cosa más que ejecutar los planes de trabajo que ya había dejado Vega”.



Eso sí, asevera el politólogo, en caso de presentarse irregularidades en la primera vuelta presidencial, la Procuraduría General de la Nación podría suspender a Vega para la segunda vuelta, “dejando un poco más de tiempo para una nueva estrategia electoral”.



Así las cosas, se esperaría que el Registrador Nacional se mantenga hasta el día de las elecciones, pero “eso no significa que estemos en la mejor situación. No estamos blindados frente a cualquier problema que se presente ese 29 de mayo. Pueden surgir situaciones imprevistas que, con la pérdida de credibilidad de Vega, pueden convertirse incluso en problemas de orden público... Ojalá no ocurran”. concluye Novoa.



El registrador nacional, Alexander Vega, ha sido cuestionado por su gestión frente al proceso electoral. Analistas consideran que permanecerá en el cargo, por lo menos, hasta la primera vuelta presidencial.

Qué han dicho los partidos

“Colombia no puede quedar en manos de un Registrador que no dio la talla y que no da la cara. El Registrador habla de un reconteo y al día siguiente dice ‘ya no hay necesidad del reconteo, me declaro ganador y no derrotado’. ¿Ganador de qué? Él debe responder”, dijo la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático en el debate de control político a Alexander Vega el pasado 5 de abril.



Por su parte, el senador Jorge Enrique Robledo, integrante de la Coalición Centro Esperanza, afirmó que el funcionario fue irresponsable al mencionar un reconteo de votos. “Ese Registrador debe renunciar al cargo, él es el culpable de todo lo que ha pasado. Los E-14 quedaron mal diseñados”.



El senador y candidato presidencial John Milton Rodríguez dijo que para los comicios del 29 de mayo la Procuraduría debería hacer presencia en todo momento y solicitó “modificación total de los jurados”, medida que, en efecto realizará la Registraduría Nacional.



De otro lado, Carlos Fernando Motoa, senador de Cambio Radical, se refirió en su Twitter a los inconvenientes que presentó la página web de la Registraduría el día de las elecciones a Congreso: “En todos los años que llevo en actividad política, no recuerdo que en un día tan importante la página estuviera inactiva. Esto dificulta todo el proceso y pone en riesgo la democracia”.



“Expresidentes han dicho que el Congreso que se eligió es ilegítimo. Se ha pedido reconteo de votos y quienes están elegidos se opusieron. Si el proceso es tan sano, ¿por qué no se permitió el proceso?” manifestó el exgobernador y excandidato al Senado por el Partido Conservador Ubeimar Delgado.



Sobre el reconteo también habló el representante liberal Juan Fernando Reyes Kuri: “Apoyo reconteo general para garantizar transparencia y proteger institucionalidad”.