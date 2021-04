Procuraduría solicitó a la JEP no admitir solicitud de sometimiento de Santofimio

angela marcela alvarez

La Procuraduría General solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no admitir la solicitud de sometimiento presentada por Alberto Santofimio Botero, en relación con el homicidio del exministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, perpetrado el 30 de abril de 1984, en Bogotá.



En un concepto enviado a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, el Ministerio Público señaló que ese hecho no guarda relación material con el conflicto armado, debido a que fue perpetrado por miembros del llamado 'Cartel de Medellín' con el objetivo de impedir que el entonces ministro continuara con sus acciones en contra del narcotráfico.



Adicionalmente, la Procuraduría indicó que el aporte de verdad propuesto es insuficiente, debido a que no contiene elementos que contribuyan de manera concreta y efectiva al esclarecimiento de ese hecho.



Esta no es la primera vez que Santofimio acude a la JEP para recibir adquirir beneficios en sus procesos penales, durante enero del año pasado, la justicia transicional rechazó las solicitudes de sometimiento presentadas por el general en retiro Miguel Maza Márquez y por el excongresista, condenados por la Corte Suprema de Justicia por el homicidio del líder político Luis Carlos Galán Sarmiento.



La JEP, en ese entonces, se apoyó en las sentencias emitidas por la Corte Suprema de Justicia que condenaron a Maza Márquez y a Santofimio Botero por considerar que el delito cometido contra el líder político Galán Sarmiento se produjo por razones de narcotráfico y sin ninguna relación con el conflicto armado.



En esta ocasión, sobre la muerte de Lara Bonilla, la Procuraduría también estima que el asesinato del entonces ministro no guarda relación directa con los actos ocurridos en el marco del conflicto armado.