Erika Mantilla

"Vocero del actual Gobierno dijo al ELN que no firmara la paz conmigo": Santos en la JEP

"Este proceso de paz, fue para detener la guerra con las Farc. Infortunadamente, con el ELN no se logró lo mismo, aunque avanzamos muchísimo. Estuvimos a punto de firmar un cese al fuego", aseguró Juan Manuel Santos en una charla mensual que organiza la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.



Según el exmandatario, "un muy importante vocero del actual Gobierno fue a decirle a los del ELN que no lo hicieran conmigo, sino con el próximo y ellos se creyeron ese mensaje, no firmaron y mire en lo que estamos ahora".



Las declaraciones se dieron este lunes en el evento moderado por el magistrado Danilo Rojas, de la Sección de Apelación del alto tribunal. Discutían el libro 'La Batalla por la Paz', escrito por Santos y publicado en 2019.

Lea además: Esto destacó EE.UU. de la JEP y lucha por derechos humanos en Colombia

Santos también habló de la implementación de lo pactado en La Habana en las regiones más golpeadas del país y señaló que el objetivo debe ser "llevar seguridad a estas zonas, pero no solo personal, sino seguridad jurídica, alimentaria, económica y seguridad social. Eso está faltando".



Además, destacó los avances del proceso de sustitución voluntaria de cultivos de coca, aunque dijo que "esa política quedó como en el limbo y es uno de los factores que hoy está generando parte de la violencia".



Por otro lado, el expresidente subrayó el respaldo que la comunidad internacional le ha dado a la JEP, y mencionó las estrictas condiciones bajo las que fue creada la dotan de legitimidad.



Finalmente, puntualizó que el Estado colombiano no puede ser inferior a sus responsabilidades y aseveró que es responsable de llevar desarrollo a las zonas afectadas por el conflicto, y dijo que el tema del asesinato de los líderes sociales y ex-Farc "se debe en buena parte a que el Estado no ha sido capaz de cumplir con esa razón de ser".