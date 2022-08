Procuraduría advierte sobre fallas en planta de aguas residuales salitre fase II

La Procuraduría General de la Nación advirtió sobre los altos riesgos que se están presentando en la operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Salitre Fase II.



En una visita técnica, la entidad encontró que existen averías en equipos, errores en el funcionamiento de la planta y fallas de comunicación en el control y supervisión de los procesos que impiden el trabajo remoto en parte de las instalaciones.



Además, encontró que hay atrasos en las obras faltantes en el Lote 8 de la Fase 1 y las del Parque Metropolitano, y que la CAR no ha impuesto las sanciones correspondientes que permitan disminuir las pérdidas económicas.



Por otro lado, encontró que el contratista no ha entregado la totalidad de los manuales de operación y mantenimiento, y se observaron problemas de temperatura y vibraciones en algunos equipos.



El contrato entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y el Consorcio Expansión PTAR Salitre, terminará en siete semanas.



Así mismo, la entidad señaló que no existe claridad entre las obligaciones de las entidades responsables, es decir entre los consorcios, la Corporación autónoma regional y la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).



Finalmente, la Procuraduría hizo un llamado a las entidades involucradas y al Consorcio Expansión PTAR Salitre-CEPS a que actúen de manera efectiva en la solución de los problemas que se presentan en el funcionamiento de la planta, y a cumplir con las obligaciones, con el fin lograr desarrollo del proyecto.