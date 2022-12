Presidente Petro anunció que el programa 'Jóvenes en Paz' iniciará el próximo 1 de enero

Haciendo énfasis en la juventud, desde El Tarra, Norte de Santander, el presidente Gustavo Petro confirmó que el programa Jóvenes en Paz comenzará a desarrollarse el primero de enero de 2023.



"Por eso vamos a traer también el programa de Jóvenes en Paz, queremos esta juventud que hoy crece fuera de la guerra, que no aprenda ya cómo es que se dispara, sino cómo es que se lee, es diferente", afirmó Petro.



Y reiteró el presidente: "Vamos a intentar que 1.500 jóvenes empiecen en ese programa que inicia el primero de enero ya cuando vayamos a aprobar los presupuestos de la reforma tributaria, que para eso fue que la hicimos aprobar, para que la gente tenga con qué y se puedan abrir unos caminos".



Jóvenes en Paz busca reunir jóvenes en zonas vulnerables del país que se encarguen de ser gestores de paz, esto con beneficios económicos y educativos.



Los jóvenes serían mediadores en los conflictos en sus regiones, acciones que serían contribuídas con educación y dinero y que buscan disminuir la participación de los jóvenes en actividades ilegales de grupos armados.



Entre otros temas, el Mandatario colombiano también les prometió a los nortesantandereanos que en el mes de abril comenzará la construcción de la universidad del Catatumbo, la cual se ubicará en el municipio de El Tarra, esto atendiendo el llamado de la población de ese país.

"Pero ya decidimos, está la plata, comenzó el diseño, ya había un diseño, no partimos de cero, pero hay que reformar algo, para el mes de abril comienza a construirse la gran universidad del Catatumbo en el Tarra. Abril, aquí la ciudadanía tiene que decirnos "Petro dijo pero no se ve", como suele ocurrir en las cosas del Gobierno", informó el presidente.



Para su construcción, el mandatario le hizo un llamado a las autoridades departamentales de la zona.



"Una universidad pidieron aquí hace dos meses, tres meses, en agosto fue que estuvimos, pues nosotros decimos que hay que hacer una universidad aquí, hemos cogido los cunchos que nos dejó Duque en el presupuesto (...) se que el gobernador tenía aquí un lote de 30 hectáreas, que es donde puede caber perfectamente un complejo educativo, colegio, universidad", explicó Petro.



Finalmente, el presidente Petro destacó la capacidad organizativa que tienen los habitantes de El Tarra.



"Este poder de organización que tienen aquí, esta gente humilde pero organizada con sus grupos de mujeres, jóvenes, de cultura, de campesinos, de campesinas, etc, es una demostración que debería irradiarse a todo el pueblo colombiano, al pueblo colombiano lo friegan por estar desorganizado, la organización es la fuerza del pueblo", explicó Petro.