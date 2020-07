Presidente Duque le respondió a Claudia López y dice que busca trabajar de la mano con alcaldes

Alejandro Cabra Hernandez

Luego de que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, asegurara que el Gobierno fue "cobarde" al dejar en manos de los alcaldes el manejo de la pandemia por el covid-19, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, señaló que no busca eludir su responsabilidad como jefe de Estado sino trabajar de la mano de los gobernantes locales.



“Dijimos siempre que la llave de la gradualidad estaba en las regiones, por eso se ha trabajado con ese enfoque, pero no es una transferencia de responsabilidades para que los alcaldes sean los que tengan que asumir toda la tarea. No. Seguimos trabajando con ellos”, indicó el mandatario durante un encuentro virtual con los directivos de Acopi.



Duque agregó que en medio de la pandemia no se puede estar permanentemente buscando responsables ni culpando a los demás por el aumento de casos sino que hay que entender que se necesita solidaridad. Dijo que se debe pensar en las soluciones para mitigar el aumento de contagios.



Según el Presidente, el país no se debe dejar llevar por asuntos políticos porque en estos momentos se necesita concentración para solucionar los problemas que se van presentando en medio de la pandemia.



“Es la razón por la cual, como presidente de la República, yo no estoy contestando ningún tipo de agresión, ni de señalamiento, ni mucho menos dejándome llevar por la pequeña política para distraernos. Estamos en medio de una pandemia y esto requiere concentración, foco y grandeza” añadió Duque.



Por su parte, Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), a través de su cuenta de Twitter, le respondió directamente a la alcaldesa que ahora que tiene manejo para su propósito político debe lograr resultados no buscar culpables. “Cobarde es reconocer en escenarios trabajo conjunto con el Gobierno nacional y en otros descalificarlo. Soluciones no agresiones”, añadió.