Erika Mantilla

Cuarentena total en Bogotá no está descartada, dice alcaldesa Claudia López

Regresar a una cuarentena total en Bogotá aún no está descartado, dijo este martes la alcaldesa del Distrito, Claudia López.



La mandataria aseguró que podría tomar medidas adicionales en la ciudad para frenar el aumento acelerado de los contagios de coronavirus. Por ahora sigue en vigencia el confinamiento estricto escalonado por localidades que irá hasta el próximo 23 de julio.



La declaración se dio en respuesta al llamado que hicieron catorce organizaciones médicas y científicas debido a la situación crítica en la que se encuentran las unidades de Cuidado Intensivo en la capital del país, sumada a la falta de equipos y personal necesarios para atender la emergencia sanitaria por la pandemia del covid-19.



López escribió en su cuenta de Twitter que entiende "la preocupación de nuestros médicos. Estamos en las seis semanas más difíciles de nuestras vidas".



Reiteró que "estamos en cuarentena estricta por localidades. Vamos a evaluar día a día su evolución e impacto. No descartamos tomar medidas adicionales".



Este 13 de julio, en Bogotá inició una cuarentena por zonas que incluye seis localidades, entre ellas La Candelaria y Santa Fe, en el centro de la capital.



Las autoridades locales señalaron que se adelantan controles para garantizar que la ciudadanía cumpla con la restricción a la movilidad. Quienes no acaten la determinación podrán ser sancionados con multas que están cerca de los $900 mil.

