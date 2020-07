Aprueban estudio sobre uso de Ivermectina, pero no su aplicación en pacientes con covid-19

Erika Mantilla

Avanza estudio sobre Ivermectina en Cali, pero no han aprobado aplicación en pacientes

En Cali se adelanta un estudio para conocer los efectos que tiene el uso de Ivermectina en pacientes con covid-19, aseguró el ministro de Salud, Fernando Ruiz, durante su intervención en el programa Prevención y Acción, balance diario que hace la Presidencia de la emergencia sanitaria.



Explicó que la investigación cuenta con la aprobación del Invima y que mientras no hayan resultados de la misma, no se aprobará el uso del medicamento para tratar a quienes contraigan la enfermedad.



"Se está realizando un análisis, a través de un centro de investigación del Valle del Cauca. El estudio fue autorizado por el Invima y lo que estamos esperando son resultados robustos", aseguró este domingo el funcionario.



En la región, las autoridades anunciaron el tratamiento de pacientes covid con Ivermectina en la primera semana de julio, tras evidenciar efectos positivos en otras ciudades como Guayaquil, en Ecuador.



Las primeras dosis se entregarían en Cali, Buenaventura, Buga, Tuluá, Yumbo, Palmira, Candelaria, Pradera y Florida.

El estudio se realiza en el Centro de Estudios de Infectología Pediátrica, única institución autorizada en Colombia para el desarrollo de investigaciones clínicas en humanos con este medicamento.



Por ahora, ninguna entidad reguladora, como el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, Iets, la Asociación Colombiana de Infectología, Acin, el Invima y el propio Ministerio de Salud, recomienda el uso de Ivermectina para tratar el coronavirus, por falta de evidencia científica en sus resultados.



Esta sustancia "tiene un uso definido en el país (...) Fue sometido a unos análisis donde se pudo demostrar inhibición en la reproducción del virus, pero en ambientes no humanos, y no hay hasta el momento ninguna prueba científica de efectos sobre el covid-19", detalló el viceministro Luis Alexander Moscoso Osorio.



Además, la Organización Mundial de la Salud, OMS, excluyó específicamente la ivermectina del estudio Solidaridad porque no existe evidencia sobre su potencial uso, diferente a lo que pasó con la hidroxicloroquina.

El Comité de Expertos en Salud, Copesa, avaló el uso de Ivermectina en casos positivos de coronavirus, por lo que la Gobernación Departamental y la Alcaldía de Cali anunciaron un plan para entregar el medicamento en clínicas de ocho municipios del Valle.