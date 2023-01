Precio de los combustibles no aumentará antes de junio: MinTransporte

El Gobierno Nacional y los gremios del transporte de carga acordaron que no habrá incremento en el precio de los combustibles antes del mes de junio próximo.



Al término de una reunión entre el ministro de Transporte, Guillermo Francisco Reyes, y los transportadores agremiados en Fedetramnscarga, se acordó que el incremento en los precios de los combustibles corresponderá a $57 por galón de acuerdo al valor de la inflación por el cambio de año.



Los transportadores, dijo el ministro Reyes, expresaron dos preocupaciones en la reunión: el incremento vía inflación de 57 pesos del acpm, y el desmonte del Fondo de Estabilización de los Combustibles.



“Me comprometí a agendar una reunión, previo acuerdo con el Ministro de Hacienda y la Ministra de Minas, para exponer los conceptos del Gobierno y de los transportadores de cómo encontrar una solución frente a ese incremento, cómo se podría compensar y cuáles serían las propuestas para mantener ese fondo de estabilización”, dijo el funcionario.



Reyes explicó que sobre el incremento de $57 en el diesel se analizarán otras alternativas de compensación, como la reducción del Soat para los transportadores de carga o una compensación de la posible subida de los peajes, entre y otras soluciones.



Por su parte, Arnulfo Cuervo, vicepresidente de Fedetramnscarga, afirmó: “Nos queda claro que se va a cumplir con el compromiso acordado el pasado 5 de octubre de no incrementar las tarifas del combustible hasta el mes de junio del presente año. Ya se nos explicó que los aumentos que se dieron fueron desde el punto de vista técnico, y simplemente la corresponde a la inflación. También que se analiza un descuento de hasta 50% en el Soat para el sector transportador", dijo.



El dirigente gremial señaló que en la reunión con los ministros de Hacienda y Minas expondrán sus argumentos de por qué es inconveniente desmontar el Fondo de Estabilización de los precios de los combustibles.



“El aumento de los precios de los combustibles afecta la inflación, si nos vamos a precios internacionales hoy podríamos estar pagando un galón de combustible diesel a $25 mil, y eso no haría viable la economía del país”, aseguró.



Los transportadores se comprometieron a presentar nuevas fórmulas de posible solución para estabilizar los precios de los combustibles para no afectar la economía del país.