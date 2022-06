"¿Por qué se llegó a tanta barbaridad?": de Roux en informe final de Comisión de la Verdad

“Traemos un mensaje de esperanza y futuro para nuestra nación vulnerada y rota, verdades incómodas que desafían nuestra dignidad. Un mensaje para todos y todas como seres humanos, más allá de las opciones políticas, de las culturas y las creencias religiosas de las etnias y de los géneros”.



Así definió el presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, el informe final presentado por ese organismo este martes en el teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá.



El presidente de la Comisión dijo que el informe trae un mensaje de verdad para detener “la tragedia intolerable de un conflicto en que el 80% de las víctimas eran civiles, no combatientes”.



Frente al hallazgo del informe que está distribuido en 10 capítulos, dijo que este habla de lo que fue la violencia entre 1958 y 2016, pero no pretende contar la historia de Colombia sino “la entrada a una conversación sin miedo, sobre la nación que somos y el Estado que hemos venido construyendo”.

Uno de los puntos más críticos que destacó De Roux fue el de los ‘Falsos Positivos’ sobre el cual manifestó que en el país se registran más de 6.000 víctimas y que las preguntas son ineludibles: “¿Por qué no han hablado ante las víctimas y ante la nación como cuerpo para reconocerlo (refiriéndose al Ejército)? ¿Por qué se llegó a tanta barbaridad?.



Ante lo que se encontró en este informe convocó a proteger los derechos humanos y poner las instituciones al servicio de la dignidad de cada persona, las comunidades y los pueblos étnicos; aceptar responsabilidades éticas y políticas, proteger el acuerdo de Paz firmado en 2016; reconocer a las víctimas en su dolor y comprometerse con la reparación integral, mirar críticamente la historia, y al ELN y las Disidencias para la guerra.



A la entrega de este informe final asistieron el presidente electo Gustavo Petro y de la Vicepresidenta Francia Márquez, quienes a su llegada fueron recibidos con un sonoro “Sí se pudo” por parte de los asistentes. El presidente de la República, Iván Duque, que se excusó de asistir, fue objeto de abucheos por parte de los asistentes al teatro.



“La aproximación a la verdad no puede ser considerada como un espacio de venganza, como si fuese la extensión de las mismas armas, vueltas palabras, vueltas ideas, concepciones o interpretaciones de lo que ha acontecido, vueltas relatos, narraciones de tantas personas, miles quizás, que construyeron este informe, no puede ser un espacio de venganza”, dijo Petro al recibir las recomendaciones del informe.

Reacciones internacionales

Dentro de la entrega del informe, importantes figuras internacionales enviaron un mensaje de apoyo y reconciliación. El Papa Francisco, por ejemplo, animó al país a seguir recorriendo los caminos de la reconciliación “que ayuden a reforzar la fraternidad, a ser artesanos de la paz que generen procesos de reencuentro y a trabajar juntos en la búsqueda del bien de todos”.



Por su parte, Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas enalteció el trabajo de la Comisión de la Verdad. “Valoro profundamente el trabajo de la Comisión y exhortó a las autoridades del Estado y a toda la sociedad para que trabajen conjuntamente para difundirlo lo más ampliamente posible y se adopten las recomendaciones”.

¿De qué trata cada capítulo?

Hallazgos y recomendaciones para la no repetición: Está basado en el análisis explicativo que dará las claves para leer el impacto de la guerra, su evolución en 46 el tiempo y lo que la Comisión consideró como sus hallazgos fundamentales que den claves para entender el conflicto de la confrontación armada más en profundidad.



Violaciones a los DDHH y al DIH: Explica las violaciones en los diferentes periodos, las responsabilidades colectivas y las lógicas que ayudan a comprender su intencionalidad, modus operandi y sus impactos. Este eje busca responder a las preguntas: ¿qué pasó?, ¿cómo pasó?, ¿por qué pasó?, y, ¿a quién le pasó?



Narrativa histórica: Aborda los períodos del conflicto colombiano, los hitos que han marcado la historia y las explicaciones claves de esta evolución, así como los factores de persistencia hasta la actualidad.

Territorios: Explica las dinámicas locales del conflicto armado en diferentes regiones de Colombia. Es una narración para recoger la evolución de la guerra, la experiencia de las víctimas y movimientos sociales. Además, aborda las maneras de entender las diferencias y similitudes 47 en las dinámicas e impactos del conflicto armado en los territorios.



Mujeres y población LGTBI: Se aborda desde dos perspectivas: la primera sobre la violencia contra las mujeres y su papel en la construcción de la paz, la segunda sobre la violencia contra la población LGTBI. También expone las formas de resistencia.



Étnico: Analiza los impactos del conflicto armado en los pueblos étnicos, quienes han sido particularmente golpeados por la violencia y por el racismo estructural. También profundiza en cómo los territorios de estas comunidades se han convertido en zonas de disputa por su consideración estratégica y riquezas naturales.



Exilio: aborda la experiencia invisibilizada de la población colombiana que ha tenido que salir del país para defender su vida por motivos del conflicto armado. Hay muchas verdades de Colombia fuera de Colombia y es la primera vez que una Comisión asume un reto así.



Niños, niñas, adolescentes y jóvenes: Se basa en las historias de vida de quienes vivieron el conflicto siendo menores de 48 edad y que dieron su testimonio a la Comisión. El punto clave de este análisis es la desprotección de la infancia en Colombia y el impacto de la orfandad y el reclutamiento.



Volumen testimonial: Este eje temático recoge historias de víctimas y responsables con una perspectiva de cómo la violencia afectó su vida cotidiana en medio del conflicto armado. Cuenta esas historias en tres grandes partes: antes de la violencia, en medio de la guerra y las perspectivas de futuro a partir de una selección de testimonios.



Impactos, afrontamientos y resistencias: Se centra en la experiencia de millones de víctimas y en las consecuencias individuales y colectivas que la guerra ha dejado. También habla sobre las fracturas sociales y las formas en que las comunidades han superado los hechos de violencia sufridos en el marco del conflicto armado.