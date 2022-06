General Zapateiro renunció a su cargo como comandante del Ejército Nacional

El comandante del Ejército, general Eduardo Enrique Zapateiro, anunció que el próximo 20 de julio, dejará su cargo.



En un acto con las tropas en la base de Tolemaida, aseguró que después de 40 años en la institución, ese día le dirá adiós al país.



"Lo haré el 20 de julio, día en que este soldado, después de 40 años de servicio y de haber prestado mi servicio militar obligatorio como bachiller me despediré del pueblo colombiano, agradeciéndole de todo corazón a todos mis soldados, oficiales, suboficiales y personal civil al servicio de la fuerza, por todo el trabajo desarrollado durante mi gestión de comando", dijo.



Mientras tanto… desde Tolemaida el general Zapateiro @COMANDANTE_EJC oficializa su salida de la institución el 20 de Julio… pic.twitter.com/wnyvyUIEhu — María Camila Díaz Roa (@ma_camiladiaz) June 28, 2022

Lea también: Fiscalía dispondrá un equipo que se encargará de investigar lo ocurrido en la cárcel de Tuluá



El general Zapateiro provocó una fuerte controversia durante la campaña electoral, cuando tuvo un enfrentamiento a través de sus redes sociales con el entonces candidato presidencial Gustavo Petro.



Zapateiro criticó duramente al hoy presidente electo, por sus comentarios sobre el asesinato de siete uniformados en un ataque cometido por miembros del ‘Clan del Golfo’.



Petro había dicho a través de sus redes que mientras militares mueren por esos ataques, otros miembros de la Fuerza Pública trabajan con el ‘Clan del Golfo’.



“No hay a quien le duela más la muerte de un soldado que a los que portamos el camuflado y, por supuesto, a sus familias y a la patria misma, pero su sacrificio supremo por el país no debería ser usado en narrativas de campaña política”, le respondió Zapateiro y lo criticó por no haberse pronunciado sobre los más de 500 militares asesinados o heridos en medio de sus labores.



“Senador, no se valga de su investidura (inviolabilidad parlamentaria) para pretender hacer politiquería con la muerte de nuestros soldados, más bien cumpla con su deber ciudadano de denuncia fundamentada ante la Fiscalía General de los hechos que usted menciona, sea quien sea”, agregó.



Sus declaraciones provocaron la apertura de una indagación preliminar por parte de la Procuraduría, de la que aún no se conocen conclusiones.

Noticia en desarrollo