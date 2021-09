Enrique Vives Caballero, señalado de atropellar y causar la muerte a seis jóvenes en el sector de Gaira, en Santa Marta, aún no ha podido ser imputado por su presunta responsabilidad en el hecho, a pesar de que su captura está legalizada desde el martes.



El empresario fue llevado sobre el final de la tarde del miércoles a un centro asistencial psiquiátrico, a pesar de que existía una orden de la jueza del caso para evitar el traslado desde la clínica Perfect Body, donde se encontraba internado.



Horas antes, la audiencia que se había suspendido el martes luego de que el abogado de Vives alegara que su defendido tenía quebrantos de salud, debió ser nuevamente interrumpida luego de que la defensa argumentara que el hombre permanecía sedado e inconsciente en el centro asistencial.



"El señor se presentó inconsciente en la cama, junto con un custodio que es un patrullero de la Policía Nacional, quien lo presentó dormido, y dijo que le habían puesto una droga", le contó a Colprensa el abogado de las víctimas, Rodrigo Martínez.

Lo anterior ha impedido que se realicen las audiencias en que le imputarán cargos por homicidio y la Fiscalía pedirá medida de aseguramiento, por lo que las víctimas y la Procuraduría temen que se traten de medidas dilatorias por parte del empresario y su abogado.



De hecho, la representante del Ministerio Público expuso que, cuando se reanudó la diligencia del miércoles, Vives Caballero sí estaba consciente en ese momento, pues minutos después se quedó abierto el micrófono de Zoom y se escuchó una conversación de él presuntamente con una enfermera, en la que le exponía que se encontraba mareado.



Las víctimas y la Procuraduría pedido de revisar el estado de salud verdadero en que se encuentra Vives Caballero, pues no se tiene un pronunciamiento de su salud por parte de la clínica ni tampoco uno científico.



"Es una estrategia baja de su abogado, con la que se burlan de los familiares y hacen más grande su dolor. Era precisamente lo que se esperaba que sucediera porque sabemos que harán hasta lo imposible para no responder por esta tragedia", indicó el abogado Martínez al diario El Tiempo.

Traslado sin autorización

A pesar de que la jueza del caso no había dado la autorización para el traslado desde la clínica Perfect Body hasta la clínica Fusam, este se llevó a cabo sobre el final de la tarde del miércoles, con acompañamiento de la Policía.



El coronel Jesús Manuel de los Reyes, comandante de la Policía de Santa Marta, explicó este jueves las razones de las autoridades para permitir el cambio de centro asistencial.



"Ayer (miércoles) cuando, bajo un dictamen médico que ya lo puse en conocimiento de la juez que tiene el caso y el fiscal, donde disponen del traslado del señor Vives y se hace el acompañamiento, la custodia, hacia el lugar donde está ahora, la clínica de reposo. Ahí permanece todavía en calidad de capturado", dijo en entrevista con Blu Radio.



El uniformado reiteró que el traslado obedeció al dictamen médico emitido por los galenos de la clínica, "dado que la clínica no tenían la capacidad de atenderlo porque se trataba, según ellos manifiestan, de un evento de orden mental o emocional".



Aseveró que la Policía "no tuvo conocimiento a través de medios formales" de la orden de la jueza y el fiscal puesto que, asegura, esta llegó "con posterioridad al traslado".



Se espera que en las próximas horas las autoridades se reúnan para esclarecer lo sucedido.



Cabe recordar que la jueza del caso, en una sesión virtual que se llevó a cabo a altas horas de la noche del miércoles para acordar el horario de la nueva audiencia, pidió explicaciones a la Policía y a la Fiscalía por no seguir sus órdenes y permitir el traslado.



"Fiscal, queremos una explicación, porque desde ese traslado es que se han venido presentado todos estos contratiempos para llevar a cabo las audiencias", manifestó la Jueza, a lo que el representante del ente acusador respondió que no tenía "ningún conocimiento".



Por otra parte, familiares de las víctimas se dirigieron en la mañana de este jueves a las afueras de la clínica psiquiátrica donde se encuentra Vives para realizar un plantón, protestando por lo que consideran "una burla a la justicia".



Cabe recordar que el accidente de tránsito en el que fallecieron seis jóvenes se registró en la madrugada del pasado lunes en Santa Marta cuando, al parecer, un empresario conducía ebrio.



De acuerdo con la información del accidente, cinco mujeres y un hombre iban a cruzar una carretera del sector conocido como La Gaira, cuando fueron arrollados por un vehículo tipo camioneta que se movilizaba a alta velocidad a la altura del kilómetro 86.



Los jóvenes, quienes venían de una fiesta familiar con motivo del cumpleaños de un menor de 13 años, quien resultó herido, murieron en el lugar donde ocurrieron los hechos.

