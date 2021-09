De 440 ambulancias, más de 100 no cumplen con los requisitos para prestar servicio en Cali

Las autoridades encontraron que más de 120 ambulancias en Cali no cumplen con los requisitos mínimos para prestar sus servicios. Esto se dio gracias a operativos realizados para controlar la circulación de estos vehículos en la ciudad.



Estos operativos de control se han llevado a cabo gracias a una tarea conjunta entre la Secretaría de Salud y la de Movilidad de Cali, haciendo cumplir los estándares exigidos por el Ministerio de Salud y por el organismo rector de salud de la ciudad.

En articulación con @MovilidadCali hemos establecido operativos para garantizar que las ambulancias de la ciudad cumplan con los estándares y requisitos establecidos por @MinSaludCol para su funcionamiento.#TeQueremosCali 💙❤️💚 pic.twitter.com/ut9lsil4UE — Secretaría de Salud Pública de Cali (@SaludCali) September 15, 2021

Lea también: "No bajar la guardia": el pedido de autoridades ante reducción en cifras de covid-19 en Cali



"Para garantizar que las ambulancias cumplan con los estándares y requisitos establecidos por le ministerio de Salud de han desarrollado operativos con empresas. En Cali hay 440 ambulancias registradas, de las cuales sólo 333 cuentan con código SEM, un número o resolución entregados desde la Secretaría, que permite verificar que cumplen con los requisitos para poder circula", señaló Miyerlandi Torres, secretaria de Salud de la ciudad.



La funcionaria añadió que los operativos se están llevando a cabo para verificar y actualizar todos los datos sobre las ambulancias en la ciudad. "Podemos darnos cuenta que hay más de 120 ambulancias que no cumplen, no se han adherido y, en muchas ocasiones, nos generan problemas en materia de salud y movilidad”, dijo.



Se informó también que toda ambulancia que no cumplan con los requisitos, tengan fallas de infraestructura, dotación y talento humano, lo cual puede poner en riesgo la vida del paciente, serán reportadas a la Secretaría de Salud.