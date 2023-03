Personas no binarias fueron incluidas en la reforma pensional, ¿qué propone el Gobierno?

El proyecto de reforma pensional del Gobierno del presidente Gustavo Petro, que llegó este miércoles 22 de marzo al Congreso, incluye una nueva medida para las personas que se perciben como no binarias.



Según el texto definitivo de la reforma, las personas no binarias -es decir, aquellas que no se sienten identificadas con el género masculino o femenino–, podrían pensionarse a los 57 años, es decir la edad de pensión dispuesta para las mujeres en el país.



"Se aplicará como edad (para pensionarse), la menor establecida”, se lee en el Artículo 32 del proyecto. Así, de aprobarse la reforma, ninguna persona no binaria tendría que esperar hasta los 62 años (edad de jubilación de los hombres) para pensionarse.



Lea además: Reforma política se hunde: Presidente Petro y el Pacto Histórico se apartan del proyecto



Esta propuesta del proyecto ha despertado algunas críticas, pues algunos consideran que si un hombre se denomina a sí mismo no binario, terminaría pensionándose en la edad de jubilación definida para las mujeres.

Si una persona se considera no binaria puede escoger la edad de pensión que más le convenga.



Si un hombre que debe pensionarse a los 62 años dice que no es binario podría pensionarse a los 57 años como las mujeres.



Esa es la reforma pensional de Petro. pic.twitter.com/8PMoAPAH7a — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) March 22, 2023



Este mismo punto de la reforma también señala que para las personas transexuales “la edad será aquella establecida para el género que tenga, cuando complete los requisitos”.