‘Perro del infierno’, la subvariante del covid que supera el 34 % de los nuevos contagios en Colombia

El Instituto Nacional de Salud (INS) entregó una actualización sobre el comportamiento del covid-19 en Colombia y confirmó que circula la subvariante BQ.1.x, conocida en algunos países como ‘perro del infierno’.



El reporte evidencio, en Colombia hay distintas cepas de la variante ómicron, “principalmente BA.5.x (30.8%) y BA.4.x (15.4%), pero estas vienen siendo desplazadas por linajes de ómicron BQ.1.x (34.6%)”.

#ÚltimaActualización Reporte de #VigilanciaGenómicaINS Se observa en el último reporte que siguen circulando en Colombia distintas variantes de Ómicron, principalmente BA.5.x (30.8%) y BA.4.x (15.4%), pero éstas vienen siendo desplazadas por linajes de Ómicron BQ.1.x (34.6%). pic.twitter.com/UoTb5nINlt — Instituto Nacional de Salud🇨🇴 (@INSColombia) November 22, 2022



Según el INS, el seguimiento a esta subvariante en el país se ha hecho desde el pasado 23 de octubre. No obstante, los síntomas no son diferentes a los ya conocidos hasta ahora.



La página web de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE. UU. indica que esos síntomas son tos, fiebre, dificultad para respirar, fatiga, dolor de cabeza, pérdida del gusto y el olfato, dolor de garganta, náuseas, congestión nasal y otros.



De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, esta variante ha sido detectada en 65 países y las entidades sanitarias continúan analizando qué tan potente puede llegar a ser. Aseguran que el 'perro del infierno' no es su nombre real.



Además, la OMS señala que la aparición de este tipo de sublinajes es normal porque “los virus cambian con el paso del tiempo y también lo hace el SARS-CoV-2, el virus causante del covid-19. La mayoría de los cambios tienen escaso o nulo efecto sobre las propiedades del virus”.



En Estados Unidos y algunos países de Europa el llamado ‘perro del infierno’ se ha convertido en la subvariante que predomina en los contagios recientes por coronavirus.



El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades estima que un gran porcentaje de los nuevos contagios en noviembre y diciembre sean de esta subvariante de ómicron.