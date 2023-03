Este jueves 2 de marzo se detuvieron gran parte de las operaciones extractivistas en Antioquia por cuenta del paro minero.



La situación de orden público en el Bajo Cauca antioqueño se está saliendo de control. Mineros se encuentran protestando por el regreso de los operativos policiales en la región para combatir las finanzas criminales de agrupaciones delictivas, provenientes de la minería ilegal, situación que ha abierto la puerta a la estigmatización contra trabajadores que no guardan relación con dichos grupos armados.



Le puede interesar: Llantas quemadas y barricadas: las imágenes que deja el paro de mineros en el Bajo Cauca



El ministro de Defensa, Iván Velásquez, ha declarado la "guerra" a las actividades de minería ilegal.



“la orden es perentoria: guerra total contra las finanzas criminales. Hoy, en el Bajo Cauca antioqueño, fueron destruidas cinco grandes dragas que generaban riqueza a las organizaciones armadas ilegales”, manifestó el ministro.



Hasta el momento se han reportado bloqueos en la vía que comunica a Antioquia con el departamento de Córdoba, entre Valdivia y el municipio de San Jorge.



En regiones como Puerto Valdivia, El Bagre, Zaragoza y Cáceres, han cerrado varios establecimientos y se han interrumpido las actividades escolares.



Lea además: Procuraduría abre investigación por hechos de violencia en San Vicente del Caguán



También se han reportado ataques contra la misión médica. Este jueves una ambulancia que partía de Caucasía hacia Montería no pudo regresar al hospital por los bloqueos en la carretera.



Saúl Bedoya, vocero del paro minero, pide que no se les estigmatice.



“No aceptamos es que se estigmatice el gremio minero como criminal o ilegal, que a inmerso del gremio minero ha habido cosas distintas, eso es otra cosa como las ha habido por años, décadas en el país, porque se está estigmatizando al gremio minero”, indicó.



“Me parece que es una falta de respeto, porque yo le puedo asegurar que no conozco un solo minero que sea criminal, que pertenezca a una banda criminal. Los que en este momento están queriendo ejercer nuestro derecho a la manifestación pacífica son personas que simplemente dependen de una actividad que es la estructura económica de toda una subregión”, agregó.



Lea aquí: Gobierno solo dialogará con campesinos del Caguán cuando liberen a policías retenidos



Una de las peticiones del gremio minero al Gobierno Nacional es avanzar en los diálogos para el proceso de formalización de los trabajadores y solicitan varios terrenos con título minero de propiedad de la empresa para la que trabajan, que abarca un área de apróximadamente 40.000 hectáreas.