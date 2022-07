Ordenan a Visa y MasterCard proteger libre competencia en pagos internacionales

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso medidas cautelares a Visa: Visa Colombia, Visa Colombia Support Services y Mastercard, Mastercard Colombia Administradora, Mastercard Colombia sucursal, con el objetivo de proteger la libre competencia en el mercado de pagos internacionales.



La autoridad destacó que se actuó frente a la "posible comisión de prácticas restrictivas de la competencia" con el modelo 'Cross Border' utilizado por ambas compañías, en el que, para los pagos ofrecidos en el extranjero, aplicarían tarifas de cambio elevadas, que además serían diferidas automáticamente a 24 o 36 meses.



Al respecto, la SIC comentó que existe otro modelo, que se ha venido implementando hace cinco años, conocido como Agente de Retención Local (o LCA por sus siglas en inglés) en el que agentes crean entidades locales en cada país para conectar los comercios extranjeros con sistemas de pago y consumidores.



La ventaja del LCA sería que las transacciones se realizan de forma local, los pagos también se harían en moneda local y no se impondría a los consumidores un número de cuotas. Lo que daría como resultado menores costos para los usuarios.



¿En qué fallaron Visa y Mastercard? La SIC explicó que "de acuerdo con la denuncia presentada por uno de estos agentes locales, estarían adelantando acciones tendientes a bloquear, eliminar o hacer más costoso el modelo LCA en varios países de América Latina (Chile, Argentina, Perú y Colombia)".



En Colombia, se habrían enviado cartas a los bancos " señalando un posible incumplimiento de sus condiciones de uso al permitir el modelo LCA y amenazando con la imposición de multas periódicas y sucesivas, así como la revocación de las licencias de las tarjetas (pérdida de la franquicia). De otra, estarían solicitando a los bancos que dejen de afiliar a más comercios extranjeros para el funcionamiento del modelo LCA".



Adicionalmente, las compañías habrían dicho a los bancos adquirientes que este tipo de transacciones podrían ser procesadas solo por dos programas (creados por estas franquicias) que si bien permitirían el uso de LCA, aplicarían tarifas y costos más elevados, restringiendo el procesamiento de pagos fuera de estos modelos.



Estos programas, según señalaban las denuncias, entrarían al país entre julio y septiembre de 2022, y podrían aumentar las tarifas para las transacciones LCA entre 700% y 1.000%, lo que se vería reflejado en los precios de bienes y servicios ofrecidos en páginas extranjeras, así como en la exclusión, según dijo la SIC, de comercios que no optaran por adherirse a ellos.



Al respecto, y con las pruebas halladas, la Superindustria pidió a las dos compañías: "No imponer o implementar cualquier regla, programa o medida, que prohíba o restrinja la actividad económica que desarrollan los agentes en el modelo LCA en Colombia y suspender de manera inmediata cualquier tipo de comunicación, reclamación o amenaza en contra de las entidades que ejercen la actividad de adquirencia en Colombia para evitar que sigan contratando con agentes que ofrecen el modelo LCA en el país".



Y, finalmente, alentó a las entidades financieras y bancos "a continuar contratando con los agentes que ofrecen el modelo LCA, como lo venían haciendo hasta ahora".



Contra la decisión no procede ningún recurso.