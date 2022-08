Ola de denuncias de acoso sexual por parte de profesores en la Udea 

El revuelo ante una ola de denuncias por acoso sexual en la Universidad de Antioquia ha llegado hasta los tableros verdes que cuelgan de las mallas que rodean a esa institución.



En los informativos que un hombre actualiza a diario a mano, se reseña la inconformidad que tiene lugar en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas debido a supuestos episodios de violencia de género por parte de profesores a estudiantes. La situación ha resultado en la suspensión de las clases y en el pedido de adelantar las investigaciones pertinentes.



El centro de estudios se enrareció desde el miércoles pasado cuando se señaló a uno de los profesores de esa Facultad de ser responsable de supuesto acoso. Luego vino un espacio asambleario que resultó en el señalamiento a más de cinco profesores de esa dependencia por supuestas agresiones sexuales, acoso, comentarios misóginos y discriminación por identidad de género y orientación sexual.



El malestar ha resultado en el cese de actividades del estudiantado de esta dependencia, que ha venido adelantando desde el viernes pasado espacios de conversación y pedidos a la institución para que tome cartas en el asunto. El objetivo, según dicen algunos estudiantes, es que se garanticen entornos de estudio libres de violencia, que se aparten de sus funciones a los profesores señalados y que se refuercen los protocolos para prevenir este tipo de violencias.

Lo que se denuncia

Este lunes, en una Asamblea Multiestamentaria de Mujeres en esa institución, se conocieron algunos de los relatos de las víctimas que alegan haber sido violentadas. Se habló de agresiones sexuales y emocionales, solicitudes de relacionamiento extraacadémico para mejorar calificaciones y de vulneraciones en el trato por parte de algunos profesores de esa Facultad.



De hecho, este fin de semana la secretaria de las Mujeres de Medellín, Angélica Ortiz, le salió al paso a la situación, confirmando que el despacho ha recibido “demasiadas” denuncias de acoso desde esa dependencia de la U. de A.



“Hago un llamado a la Universidad de Antioquia a pronunciarse e iniciar las investigaciones necesarias. No descansaremos hasta que todas tengamos una vida libre de violencias y acoso. La universidad debe ser un espacio seguro que cuide de todas las mujeres”, expresó la funcionaria.



Aunque El Colombiano consultó a la Secretaría para conocer el número de reportes compartidos desde las universidades, en respuesta escrita sostuvieron que, para proteger la privacidad de las víctimas y evitar revictimizarlas en sus entornos, “no brindamos datos sobre la cantidad de casos e instituciones de educación superior involucradas. Hemos activado las rutas ante las entidades encargadas de la investigación de estos casos”.

¿Qué se sabe de los casos?

En el espacio de este lunes fueron cerca de diez los relatos puntuales en los que se reseñaron episodios de acoso. Sin embargo, según Marcela Ochoa, directora de Bienestar Universitario de la institución, en la última semana solo se ha formalizado una denuncia ante la Unidad de Procesos Disciplinarios, que provino de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.



“Verificamos si hubo activación de la ruta en contra de los nombres publicados la semana pasada, pero no hay ningún reporte que los relacione como presuntos agresores (hasta ayer al medio día). Posteriormente, sí se registró una denuncia desde Exactas”, sostuvo Ochoa, tras reconocer que la institución, pese a tener protocolos, puede haber incurrido en revictimizaciones al atender este tipo de casos.



Se sabe que ayer se radicó un documento ante varias instancias de la universidad, con el que se formalizaron las denuncias respectivas y se instó a investigar. En las horas de la tarde, la Facultad así lo confirmó a través de un pronunciamiento vía redes sociales.



“La U.de A. Derecho y Política informa que remitió las denuncias de violencias de género y violencias sexuales, realizadas los días viernes 5 y lunes 8 de agosto, a la Unidad de Asuntos Disciplinarios, quienes son los encargados de realizar las respectivas investigaciones”, sostuvieron.



Estos episodios, sin embargo, se presentan en otras facultades: algunos estudiantes afirman que los protocolos tienen falencias y que la formalización de las denuncias no siempre llega a buen término. “Aunque hay receptividad, las rutas institucionales no son efectivas. Ellos se respaldan en el conducto regular y en los protocolos, pero es muy difícil cuando no funcionan”, dijo una estudiante.



La institución cuenta con la “Línea Violeta”, una iniciativa que brinda orientación a violencias basadas en género a través del 018000423874. La línea 123 Mujer, en el caso de Medellín, y el correo electrónico atencionvgs@udea.edu.co también están habilitados para atender estas situaciones.



En instituciones de educación superior como el Jaime Isaza Cadavid, la Universidad Nacional y la Universidad Pontificia Bolivariana, por mencionar algunas, también se han registrado olas de denuncias por presunto acoso sexual en los últimos años. Ello demuestra que la problemática debe ser atendida de manera integral, tanto por las universidades como por el Municipio.