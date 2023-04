Un nuevo artefacto explosivo, acompañado de panfletos del ELN, fue encontrado en la madrugada de este martes en la vía La Paralela, en Medellín, por parte de las autoridades.



El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, informó de lo ocurrido a través de sus redes sociales y expresó: “Rechazo total. En horas de la madrugada fue hallado en vía pública una caja con explosivo y panfletos del ELN. Personal de antiexplosivos realizó la desactivación. He pedido que se avance con el sistema de cámaras para identificar a los responsable.



Desde la Secretaría de Seguridad de Medellín confirmaron la ubicación y ya se avanza en las indagaciones por parte de la Policía Metropolitana y la Fiscalía para establecer si este hecho estaría relacionado con los dos artefactos encontrados en el Parque Obrero, de Itagüí, en la tarde de este lunes.



La alerta en este municipio del Sur del Valle de Aburrá se generó luego de que uno de estos elementos detonara en uno de los parques más concurridos, aunque no dejó afectaciones debido a su bajo poder. El otro fue desactivado después de conocerse la situación.



Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si hay presencia de este grupo insurgente en la ciudad o si hay otros móviles detrás de estos elementos que han generado temor en la población.