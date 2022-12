Nueve mujeres denunciaron a tres funcionarios de RTVC por acoso sexual

Varias denuncias por acoso sexual envuelven a tres periodistas de RTVC. El pasado 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la revista Volcánicas publicó un reportaje con las denuncias de nueve mujeres.



Según los testimonios de las mujeres, el graficador Jairo Acuña, el periodista económico Juan Carlos Bernal, y el director de la emisora Radiónica Álvaro González las acosaron sexualmente entre 2016 y 2020.



En el caso de Acuña y Bernal, son acusados de acosar a excolegas con comentarios inapropiados sobre sus cuerpos. Mientras que González es señalado de contactar a oyentes a quienes les pedía fotos de contenido sexual.



Hasta ahora, ninguno de los hombres se ha pronunciado sobre estos hechos. Sin embargo, en un comunicado RTVC señaló que las diferentes denuncias “no pueden conducir automáticamente a culpabilizar a una persona cuestionada. Se debe seguir el debido proceso y el trámite correspondiente”.



“Como todas las organizaciones, RTVC no está exenta de que se presenten situaciones de personas con conductas inapropiadas, pero no puede afirmarse o darse a entender que RTVC o sus medios sean tolerantes o complacientes con cualquier forma de acoso o abuso al interior de la empresa”, continúa el comunicado.



Luego de que se conocieran estos hechos, la locutora de Radiónica Simona Sánchez reveló que renunció a la empresa después de más de 10 años de trabajo.



“Ninguna de las acciones cometidas por los hombres señalados me representa. Ni la apoyo, encubro, ni justifico. Las rechazo rotundamente y solicito de manera urgente que quienes lideren las instituciones tomen cartas en el asunto”, escribió.



“Nunca en la vida imaginé las formas crueles que pueden llegar a tener instituciones como RTVC y sus cabezas”, dijo la comunicadora Simona, que además reveló que la sacaron del chat grupal y no le respondieron un correo en el que pedía explicaciones.