“Nos amenazaron con estallar los elevadores”, grupo criminal amedrenta conjunto residencial en Bogotá

En Bogotá, los habitantes del conjunto Residencial Tintal, denunciaron este miércoles, que están siendo amenazados e intimidados por una banda delincuencia, conocida como el 'Tren de Aragua', pues manifiestan que desde hace ya un tiempo, han venido recibiendo panfletos, en los que les advierten que van a estallar los ascensores y envenenar el agua, si ellos no hacen lo que se les pide.



De acuerdo con Edwin Zartos, administrador del conjunto, todo este drama inició cuando algunos integrantes de esta organización criminal llegaron a vivir al lugar.



“Hay un frente que está aquí en este conjunto, incluyendo a alias ‘El Guajiro’ quien se apoderó de varios apartamentos y se encuentra amenazado por el Tren de Aragua. El consejo de administración y la administración recibimos amenazas con el tema de consumo de agua”, indicó el administrador a Noticias Caracol.



Asimismo, Zartos denunció que esta banda mantiene un expendio de drogas en los apartamentos y que con descaro las venden por las zonas comunes del Conjunto.



“Son muy descarados porque prácticamente salen del apartamento y tienen un expendio al aire libre donde comercializan sus drogas. Así también, desafortunadamente rompen las puertas de las terrazas para subir con sus clientes y ellos mismos a consumir alucinógenos”, explicó un residente.



Cabe mencionar que en los panfletos, el 'Tren de Aragua' amenaza diciendo que estallarán con granadas los carros, en caso tal de que llegue la Policía, pues varios integrantes de la estructura criminal se han apoderado de algunos apartamentos.



“No me siento segura, uno llama a la Policía cuando hay exceso de ruido o personas que le han pegado a los vigilantes y la Policía no viene. Estamos sufriendo amenazas, nos dijeron que podrían envenenar el agua, dañar los ascensores”, manifestó otra mujer.



Por el momento, ni las autoridades locales, ni la Alcaldía de Bogotá han se han pronunciado al respecto.