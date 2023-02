La alerta que se disparó en Cali con la aprobación de proyecto del MÍO: $1.3 billones serán entregados a la Alcaldía de Ospina

Con varias modificaciones y un acalorado debate en el Concejo, fue aprobado el proyecto de acuerdo 180, que implica, entre otras medidas, la entrega de $ 1.3 billones a la Alcaldía para la sostenibilidad del sistema MÍO.



De los 19 concejales que votaron la iniciativa, cinco lo hicieron en contra: Roberto Ortiz, Ana Erazo, Tania Fernández, Audry Toro y Terry Hurtado fueron los que se opusieron.



Uno de los cuestionamientos principales indicó que este plan tiene varios elementos que lo hacen inconveniente, pues no cuenta con estudios técnicos y financieros que aseguren que la inversión de los $ 1.3 billones, producto de la pignoración de la sobretasa a la gasolina hasta el 2045, sean la solución al problema de la demanda.



“La inversión es más una inyección de capital para operar parcialmente, pero no una solución estructural al sistema, lo que presupone hacer un gasto poco eficiente y que gira en torno a otros intereses y no a la realidad de la ciudad y su movilidad”, manifestó la concejala Ana Erazo.



La cabildante también cuestionó el hecho de que la flota pública de buses que la Alcaldía pretende comprar vaya a ser operada por los actuales concesionarios, que, según ella, han hecho una labor ineficiente.



Más duro estuvo el concejal Roberto Ortiz, quien votó negativo el proyecto por no estar de acuerdo con que se le entreguen recursos millonarios “al Alcalde más cuestionado del país, a pocos meses de terminar su mandato”.



Ortiz, además, consideró que la propuesta presentada por la Administración no trae nada nuevo, pues “disfraza el tema de pignorar la sobretasa a la gasolina por muchos años para la compra de buses y adorna el tema con medidas que ya fueron probadas en Cali y que fracasaron”.



Y agregó que “el querer arreglar el problema del déficit de la tarifa comprando más buses sin que la Administración tenga el conocimiento de la operación de este negocio de transporte es como tratar de apagar un fuego con gasolina”.



Por su parte, la concejala Tania Fernández expresó que no está de acuerdo con el proyecto ya que “los 12 ítems que se especifican en la inversión no generarán las transformaciones reales ni estructurales necesarias para la mejora del sistema”.



Fernández comentó que el camino para salvar, recuperar y transformar el al MÍO no pueden pasar por endeudarlo más, mucho menos por comprometer más recursos de los que ya ha invertido el Distrito.

El concejal Terry Hurtado dijo que el proyecto no garantiza la inclusión de las bicicletas, al no destinar un porcentaje de los recursos para construir bicicarriles.

¿Cómo quedó el proyecto?

El proyecto aprobado por los concejales consta de 38 artículos, de los cuales cinco tuvieron modificaciones a lo propuesto inicialmente por la Alcaldía.



Sin embargo, de acuerdo al coordinador ponente del proyecto, Richard Rivera, algunos son solo de forma y no de fondo.



El cambio más relevante está consignado en el artículo 34, en el que se le pide al alcalde Jorge Iván Ospina que al término de tres meses debe estar expidiendo el nuevo Plan Integral de Movilidad Urbana, PIMU, ya que es una de las herramientas necesarias para desarrollar los temas de renegociación con los operadores.



“En el artículo 26 se colocaron las actividades de infraestructura a petición de unos concejales, el artículo 27 se estipulo la cifra que se estaba adicionando por el compromiso de la sobretasa de la gasolina hasta el 2045 y también agregamos un artículo denominado ‘fondo cuenta’ para blindar los recursos destinados a las actividades expuestas en el artículo 33”, explicó el concejal Richard Rivera.

Otras fuentes de financiación serán el recaudado a través del cobro del estacionamiento en vía pública y los servicios que presta Movilidad.

Frank Mosquera, miembro principal de la junta directiva de ETM, dijo que “este es el comienzo de una fórmula integral. Ahora depende de que los administradores de la ciudad ejecuten pronto y de manera efectiva la destinación asignada a los rubros autorizados”.



Por su parte, Óscar Javier Ortiz, presidente de Metrocali, celebró la decisión tomada por el Concejo considerando que es una noticia positiva para el transporte público de la ciudad.



“Creemos que vamos a encontrar por fin la sostenibilidad financiera, técnica y operativa de la movilidad pública”.



Agregó que con estos nuevos recursos se va a poder “mejorar las condiciones operativas y tener mayor oferta hacia el usuario. Además de incorporar una plataforma única de pago que le permita al usuario integrarse al sistema u otros modelos existentes en la ciudad”.