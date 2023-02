Por paro de taxistas se suspende el servicio del PAE y el transporte escolar en Cali

Por motivo del paro de taxistas, programado para el próximo 22 de febrero, la Secretaría de Educación de Cali, anunció que se cancela por este día el servicio de alimentación y de transporte en las instituciones públicas de la ciudad.



Según el comunicado, esta decisión se tomó para evitar desperdicios de alimentos, perdida de la cadena de frío y los daños que pueda sufrir la comida. Asimismo, el servicio de transporte no rodará por las calles de la ciudad, por las posibles entregas tardías por alteraciones del tráfico.



Cabe resaltar, que pese a las movilizaciones, no se suspenden las clases; sin embargo, las instituciones tienen autonomía para decidir si sus estudiantes asiste o no a las aulas.



Serán 168 organizaciones de taxistas en 29 ciudades del país, los que saldrán a las calles con sus vehículos a protestar el miércoles.

Desde la Secretaría de Educación de Cali se informó que este 22 de febrero no se prestará el servicio de PAE ni de transporte escolar debido al paro nacional de taxistas. pic.twitter.com/XryzgSGgR8 — El País Cali 📰 (@elpaiscali) February 21, 2023